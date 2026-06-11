نادي الإمارات برأس الخيمة يكرم أصحاب الإنجازات في ألعاب القوى والجوجيتسو

رأس الخيمة في 11 يونيو/وام/ كرّم نادي الإمارات أصحاب الإنجازات والبطولات في لعبتي ألعاب القوى والجوجيتسو خلال الموسم الرياضي الحالي.

حضر التكريم محمود حسن الشمسي رئيس مجلس الإدارة وأحمد محمد شملان النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة وأيمن هارون المدير التنفيذي للنادي إلى جانب الأجهزة الإدارية والفنية والطبية في اللعبتين.

جاء هذا التكريم تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والأجهزة الإدارية والفنية والطبية، والتي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات والنتائج المشرفة التي عززت من مكانة النادي في مختلف البطولات والمسابقات.

وأكد محمود حسن الشمسي أن ما تحقق من نجاحات هو نتاج العمل الجماعي والتعاون بين جميع عناصر المنظومة الرياضية بالنادي، مشيداً بالتفاني والالتزام الذي أظهره اللاعبون والأجهزة المساندة طوال الموسم، والذي كان له الدور الأكبر في الوصول إلى منصات التتويج وتحقيق الإنجازات.

وفي ختام التكريم، أعرب المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لإدارة النادي على هذه المبادرة، مؤكدين أن هذا التكريم يشكل دافعاً لمواصلة العمل والعطاء ورفع اسم نادي الإمارات في مختلف المحافل الرياضية .