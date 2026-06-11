"مدينة خالد بن سلطان" تدخل مرحلة التطوير الفعلي لتأسيس بيئة حضرية مستدامة

الشارقة في 11 يونيو / وام / أعلنت مجموعة "بيئة" عن انطلاق الأعمال التمهيدية لتجهيز الموقع الخاص بمشروعها الرائد في التطوير العقاري "مدينة خالد بن سلطان"، حيث جرى تعيين شركة المباني "بست" ذ.م.م. لتنفيذ حزمة الأعمال الأولية.

وتعد هذه الخطوة إنجازاً إستراتيجياً ينقل المشروع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التطوير الفعلي، تمهيداً لإنجاز المرحلة الأولى وتسليمها بحلول الموعد النهائي المقرر في عام 2029.

وأكدت المهندسة ندى تريم، الرئيس التنفيذي – العقارات في "بيئة"، أن "مدينة خالد بن سلطان" تجسد مساعي المجموعة الطموحة لاستحداث نموذج رائد للحياة العصرية في المدن، يرتكز بالأساس على مفاهيم الاستدامة، والابتكار، والتميز في التصميم.

وأوضحت أن انطلاق الأعمال التمهيدية يعكس حجم التقدم المحرز في تنفيذ هذا المشروع العقاري الواعد في الشارقة، مشيرة إلى أن تجهيز الموقع لمراحل البنية التحتية والتشييد اللاحقة يضع حجر الأساس لوجهة ستدعم خطط التوسع الحضري المستدام، وتلبي متطلبات النمو الاقتصادي والطلب المتزايد على السكن والسياحة في الإمارة ودولة الإمارات.

وشهدت الأعمال الميدانية إنجاز ما يقارب 90 ألف متر مكعب من عمليات الحفر وإزالة التربة، إلى جانب 111 ألف متر مكعب من أعمال الردم ضمن مساحة تقارب 80 ألف متر مربع، وهو ما يمثل نحو 19% من إجمالي المساحة المخصصة للأعمال التمهيدية، ويغطي العقد الموقع مساحة إجمالية تصل إلى 420,738.96 متراً مربعاً، لتشمل المساحات المخصصة للتشييد ضمن خطة الإنشاء الرئيسية استعداداً لبناء البنية التحتية والوحدات اللاحقة.

وبادرت "بيئة"، انسجاماً مع رؤية التطوير المستدام، إلى تعيين استشاري متخصص في علم البيئة لإجراء تقييم شامل للموقع قبل التشييد، مما أسفر عن رصد أنواع من النباتات المحمية بموجب الأنظمة المحلية، حيث يجري نقلها والحفاظ عليها بالتنسيق المباشر مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، لضمان الامتثال التام للقوانين طوال فترة التنفيذ.

وتولت شركة "زَها حديد للهندسة المعمارية" ابتكار التصميم المتميز لمدينة خالد بن سلطان، لتكون وجهة عصرية تجمع بين الوحدات السكنية والمساحات التجارية والمرافق الحياتية ضمن بيئة حضرية ذكية وداعمة للمناخ، وصممت المدينة كمشروع يتمحور حول الفرد واحتياجاته، دامجاً بين البنية التحتية الذكية، والتنقل المستدام، والمساحات العامة، بهدف تحسين جودة الحياة، والارتقاء بالصحة النفسية والجسدية، وتعزيز الترابط الاجتماعي عبر أحياء تشجع على المشي وتوفر كافة متطلبات الحياة العصرية.

ويتزامن التقدم المحرز في إنشاء المشروع مع النمو المستمر الذي يشهده قطاع العقارات في إمارة الشارقة، والذي سجل 132,659 معاملة بقيمة بلغت 65.6 مليار درهم في عام 2025.

ويأتي هذا التوسع الطموح لمجموعة "بيئة" في القطاع العقاري لبلوغ آفاق جديدة في الحياة الحضرية المستدامة، مستفيداً من متانة الاقتصاد في الشارقة الذي بلغ ناتجه المحلي الإجمالي 160 مليار درهم في عام 2024.