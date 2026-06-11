"حرة مطار الشارقة الدولي" تستعرض مزاياها الاستثمارية بمعرض الساعات والمجوهرات

الشارقة في 11 يونيو / وام / تشارك هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في فعاليات الدورة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي يُقام في مركز إكسبو الشارقة ويستمر حتى 14 يونيو الجاري بحضور أكثر 400 عارض يمثلون 19 دولة .

تستعرض الهيئة من خلال منصتها في المعرض خدماتها التنافسية وحلولها الاستثمارية المتخصصة في قطاع الذهب والمجوهرات مع تسليط الضوء على مجمّع الذهب والألماس والسلع التابع لها الذي يُعتبر أكبر مجمّع متخصص من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي ومن أبرز المراكز الإقليمية لتصنيع وتجارة الذهب والمعادن الثمينة والألماس .

يضم المجمع أكثر من 75 مصفاة عالمية ويحتضن ما يزيد عن 156 شركة مع حضور استثماري قوي لأسواق رئيسية تشمل الإمارات والهند وباكستان وتركيا والولايات المتحدة والبرازيل.

ويوفر المجمع للمستثمرين مرافق متطورة وخدمات لوجستية متكاملة إلى جانب نظام مرن في منح التراخيص وخدمات الأمن والمراقبة على مدار الساعة فضلاً عن البنية التحتية المتطورة والقرب من مطار الشارقة الدولي الذي يربط المجمع مع كبرى الأسواق العالمية في مختلف القارات مما يعزز من قدرة الشركات على التوسع والوصول إلى أسواق المنطقة والعالم لاسيما أنه يضم أكثر من 325 ورشة متخصصة في صناعة المجوهرات إلى جانب منشآت متخصصة في تصنيع الأحجار الاصطناعية وعمليات قطع وصقل الأحجار الكريمة وشبه الكريمة فضلاً عن أنشطة التعدين والفرز والتصنيف بما يعزز من تكامل السلسلة الإنتاجية داخل المجمع ويكرّس مكانته مركزا إقليميا رائدا في قطاع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة.

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن مشاركة الهيئة تأتي في إطار تعزيز حضورها في هذا القطاع الحيوي والتعريف بالمزايا التنافسية التي توفرها للمستثمرين بما يدعم جهود استقطاب الاستثمارات النوعية وترسيخ مكانة الشارقة وجهة إقليمية وعالمية رائدة لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات.

وأضاف أن المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي تواصل تطوير بيئة استثمارية متكاملة تستقطب الشركات العالمية المتخصصة في الذهب والأحجار الكريمة لافتاً إلى أن مجمّع الذهب والألماس والسلع يُمثل نموذجاً متقدماً لبيئة الأعمال المتخصصة في هذا القطاع بما يوفره من بنية تحتية متطورة وتسهيلات نوعية وخدمات متكاملة تدعم نمو وتوسع الشركات.