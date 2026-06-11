منظومة صحية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في صدارة نقاشات مؤسسة لوتاه الخيرية

دبي في 11 يونيو / وام / ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2026 لبحث مستجدات مستشفى وجامعة دبي الطبية.

وأكد معاليه خلال الاجتماع ضرورة بناء منظومة صحية أكاديمية متكاملة ترتكز على الحوكمة، وسلامة المرضى، وتوظيف التقنيات الحديثة كغرف التحكم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن التميز المستقبلي يعتمد على جودة الإدارة وربط العلاج بالمعرفة بدلاً من مجرد التوسع في الخدمات.

وشهد الاجتماع تفقد جاهزية المرافق المتخصصة، حيث أوضح المهندس يحيى سعيد أحمد لوتاه أن الأولوية المؤسسية تكمن في رفع كفاءة التشغيل ودقة اتخاذ القرار قبل التوسع السريع، مع الاعتماد على التقنيات الذكية لتحسين وصول المرضى.

وناقش المجلس ملفات الجاهزية المالية والإدارية، واستعرض فرص التعاون في المبادرات المجتمعية والإنسانية لضمان استدامة مساهمة المؤسسة في تطوير قطاع الرعاية الصحية والتعليم الطبي في دولة الإمارات.