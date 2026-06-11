"دار التمويل" تطلق بنك "ظبي" في سوق أبوظبي العالمي

أبوظبي في 11 يونيو /وام/ أعلنت مجموعة "دار التمويل" اليوم عن إطلاق بنك "ظبي" في سوق أبوظبي العالمي بهدف تقديم تجربة مصرفية عالمية متكاملة صُممت لتمكين الأفراد والشركات من النمو والتوسع عبر الأسواق المختلفة من خلال حلول مصرفية رقمية متطورة.

يركز بنك "ظبي" على تبني نهج يضع العميل في صدارة أولوياته من خلال توظيف التكنولوجيا لتعزيز تجربة المتعاملين وتقديم خدمات مصرفية مصممة وفق احتياجاتهم بما يتيح لهم إدارة أموالهم وتحويلها وتنميتها بثقة وأمان وشفافية من أي مكان في العالم.

ويتخذ البنك من سوق أبوظبي العالمي مقراً له لينطلق من أبوظبي لتقديم خدمات مصرفية رقمية متخصصة تشمل الوصول السلس إلى الخدمات المالية والحلول المصرفية المخصصة وخيارات الإدارة المالية العابرة للحدود، مستنداً إلى مبادئ الثقة والأمان والشفافية.

ويستند بنك "ظبي" إلى الخبرات المتراكمة لمجموعة دار التمويل التي رسخت على مدى أكثر من عقدين حضوراً راسخاً في قطاع الخدمات المالية بالدولة، مستفيداً من البنية التحتية والخبرات التشغيلية للمجموعة مع تبنيه مساراً مستقلاً وطموحاً بصفته أول مؤسسة مصرفية متكاملة تنشأ من داخل سوق أبوظبي العالمي.

يأتي إطلاق البنك في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الاحتياجات المالية عالمياً، مدفوعة بزيادة التنقل الدولي وتطور أنماط العمل والحياة.

ويقدم "ظبي" مجموعة من الحسابات الجارية وحلول الادخار والودائع الثابتة للأفراد والشركات ضمن تجربة مصرفية رقمية متكاملة تسهل إدارة الأموال عبر مختلف الأسواق.

وقال محمد عبدالله القبيسي رئيس مجلس إدارة "ظبي" ومؤسس مجموعة دار التمويل إن إطلاق بنك "ظبي" اليوم يعيد تعريف العمل المصرفي العالمي من خلال منصة لمن يرى الفرصة والنمو والانتماء في العالم كله لا في بلد واحد حيث يعد "ظبي" معيارا جديدا لمصرفية بلا حدود.

وأضاف أن البنك ينطلق من أبوظبي التي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمال والأعمال، ويقدم نموذجاً جديداً للخدمات المالية يجمع بين الطموح الدولي والارتباط بالأسواق الإقليمية، مع التركيز على توفير حلول مصرفية تتمحور حول احتياجات العملاء.

ويقود "ظبي" مجلس إدارة يضم نخبة من القيادات والخبرات المتخصصة في قطاعات متنوعة، يتولى رسم التوجهات الإستراتيجية للبنك خلال مرحلته التأسيسية، إلى جانب فريق إداري يضم كفاءات مصرفية متخصصة تعمل على تنفيذ رؤية البنك وتحويلها إلى خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة .