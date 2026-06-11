مجلس شباب النيابة العامة لإمارة الشارقة يعقد اجتماعه الأول

الشارقة في 11 يونيو / وام / عقد مجلس شباب النيابة العامة لإمارة الشارقة اجتماعه الأول في مدينة الشارقة للإعلام (شمس) بحضور سعادة المستشار أنور الهرمودي النائب العام للإمارة وأعضاء المجلس .

يأتي ذلك في إطار تعزيز دور الشباب بوصفهم شركاء فاعلين في مسيرة التطوير المؤسسي وترسيخ ثقافة الابتكار واستشراف المستقبل و انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تمكين الشباب وإعداد قيادات وطنية قادرة على صناعة المستقبل وتوجهات إمارة الشارقة في الاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية وركيزتها الأساسية.

استعرض الاجتماع ركائز عمل المجلس واختصاصاته وأهدافه والتي تتمثل في تمكين الكفاءات الشبابية وتنمية قدراتهم القيادية والابتكارية وتعزيز مشاركتهم في المبادرات والمشاريع المؤسسية وبناء قنوات تواصل فاعلة بين القيادات والكوادر الشابة إلى جانب ترسيخ ثقافة الإبداع والعمل التشاركي ودعم توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير بيئة العمل واقتراح المبادرات والحلول التطويرية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جاهزية النيابة العامة لمواكبة المتغيرات واستشراف الفرص المستقبلية.

وأكد سعادة المستشار أنور الهرمودي أن مجلس شباب النيابة العامة يجسد التزام النيابة العامة بتمكين الشباب وإشراكهم في صناعة المستقبل انطلاقاً من إيمانها بدورهم المحوري في دعم مسيرة التطوير والابتكار واستدامة التميز المؤسسي.