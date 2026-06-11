13.6% إسهام قطاعي السياحة والترفيه في اقتصاد النمسا

فيينا في 11 يونيو /وام/ أسهم قطاعا السياحة والترفيه في النمسا، بقيمة مباشرة وغير مباشرة بلغت 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 68.2 مليار يورو في العام الماضي 2025، وفقاً لأحدث بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد النمساوية.

وأظهر أحدث تقرير اقتصادي أهمية قطاع السياحة لاقتصاد النمسا، وثمّن دور السياحة بوصفها مصدرا رئيسيا للوظائف، حيث يوفر 7.1% من إجمالي الوظائف في النمسا، فيما يسهم قطاع الترفيه بنسبة 6.9% من الوظائف.

وأكدت سوزان كراوس-فينكلر، رئيسة قسم السياحة وصناعة الترفيه في غرفة الاقتصاد النمساوية، "مساهمة قطاعي السياحة والترفيه في القيمة المضافة وتوفير فرص العمل.

وكشف أحدث تقرير سنوي عن العام الماضي، مساهمة قطاع السياحة بنسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل قطاع الترفيه مساهمة بنسبة 6.8%، وأكد مكانتهما بين أهم القطاعات الاقتصادية في النمسا.