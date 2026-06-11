" مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة" تشارك بمعرض بكين للكتاب 2026

دبي في 11 يونيو /وام/تشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في معرض بكين الدولي للكتاب بدورته الثانية والثلاثين التي تعقد في الفترة من 17 حتى 21 يوليو المقبل في مركز المؤتمرات الوطني الصيني بالعاصمة الصينية بكين وذلك ضمن جناح دولة الإمارات .

تأتي هذه المشاركة في إطار سعي المؤسسة المستمر إلى تعزيز حضورها على الساحة الدولية من خلال التواجد في أبرز المحافل الفكرية وتوطيد علاقاتها مع كبرى المؤسسات المعرفية حول العالم.

وأكد سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسَّسة الأهمية الكبيرة التي يمثلها السوق الصيني ضمن توجهات المؤسسة ومشاريعها المعرفية العالمية في ضوء ما تمتلكه الصين من إرث حضاري راسخ ومؤسَّسات أكاديمية ومعرفية ذات حضور وتأثير دوليين.

وقال سعادته إن مشاركتنا في معرض بكين الدولي للكتاب تأتي انطلاقا من رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى توسيع حضور المؤسسة على الساحة العالمية وتعزيز شراكاتها مع أبرز المؤسسات الفكرية والمعرفية حول العالم بما يسهم في بناء جسور مستدامة للتبادل الحضاري والمعرفي بين الشعوب ونؤمن بأن التعاون مع السوق الصيني بما يمثله من ثقل معرفي عالمي يشكل رافدا مهما لدعم جهود إنتاج المعرفة ونشرها وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للابتكار ومنصة رائدة لتمكين المبدعين وصناعة المستقبل المعرفي".

وتستعرض المؤسسة خلال مشاركتها أبرز مستجدات مبادراتها ومشاريعها وبرامجها المعرفية المتميزة وتنظم عددا من اللقاءات الثنائية مع دور النشر والمؤسسات الصينية والدولية وتسلط الضوء على إصداراتها المختلفة بما يسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك ويعزز مسيرة بناء مجتمع معرفي متين ومتكامل.