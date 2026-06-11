المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2023

بروكسل في 11 يونيو/وام/ رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023، في خطوة تهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية المتزايدة المرتبطة بتداعيات التطورات العالمية.

وقرر المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع من 2% إلى 2.25%، فيما تتوقع الأسواق المالية زيادتين إضافيتين بحلول ربيع العام المقبل.

يأتي هذا القرار بعد ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2% في مايو 2026 مقارنة بـ3% في أبريل، ما يعكس تأثير ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار أسعار النفط فوق 90 دولاراً للبرميل.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة استباقية للسيطرة على التضخم، خاصة بعد الانتقادات التي طالت البنك لتأخره في تشديد السياسة النقدية خلال أزمة أوكرانيا في 2022.

كانت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، قد ألمحت في مارس الماضي إلى أن رفع تكاليف الاقتراض قد يصبح ضرورياً لكبح جماح