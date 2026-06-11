الاتحاد للطيران وكوندور تعززان شراكتهما بخدمة جديدة بين بانكوك وأبوظبي وبرنامج الولاء

أبوظبي في 11 يونيو /وام/ عزّزت الاتحاد للطيران وشركة كوندور شراكتهما الاستراتيجية بتوقيع اتفاقية برنامج المسافر الدائم خلال الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA" في ريو دي جانيرو، إلى جانب الإعلان عن خدمة جديدة لكوندور بين بانكوك وأبوظبي.

وبإضافة خدمات كوندور اليومية القادمة من فرانكفورت وبرلين، وهي الخدمة الوحيدة التي تصل دولة الإمارات بالعاصمة الألمانية، تصبح بانكوك الوجهة الثالثة في شبكة كوندور على خط أبوظبي، مما يعزز الربط الجوي المستقبلي عبر العاصمة الإماراتية ويوسّع خيارات السفر لضيوف الشركتين عبر شبكتيهما.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتمكن أعضاء برنامج ضيف الاتحاد من استبدال أميالهم على رحلات شركة كوندور، مما يتيح لهم الوصول إلى وجهات في أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة الكاريبي وغيرها.

تشمل الشراكة اتفاقية شاملة للمشاركة بالرمز، وتستمر في التوسع لتشمل مجالات تعاون متعددة، بما في ذلك ربط الشبكات وبرامج الولاء والتعاون التجاري، إضافة إلى المبادرات التشغيلية المصممة لتحسين تجربة الضيوف منذ بداية رحلتهم وحتى وصولهم إلى الوجهة الأخيرة.

وبفضل الجمع بين شبكة كوندور القوية ومكانتها في ألمانيا، وشبكة الاتحاد العالمية الواسعة والمتنامية عبر أبوظبي، تُتيح هذه الشراكة فرص سفر جديدة بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأستراليا، مع دعم طموحات أبوظبي السياحية ونموها الاقتصادي.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، إن شراكتنا مع كوندور تطورت بسرعة لتصبح علاقة استراتيجية هامة تُحقق قيمة مضافة لكلتا الشركتين ولضيوفنا، ولأبوظبي، ويُمثل إضافة بانكوك إلى عمليات كوندور المتنامية على خط أبوظبي خطوة هامة أخرى تُعزز خدمات فرانكفورت وبرلين، وتُتيح فرصًا جديدة للربط بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

من جهته، قال جنز بويد، المدير التجاري وعضو اللجنة التنفيذية في كوندور، إن شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد للطيران تشهد تطوراً إيجابياً للغاية، مما يخلق قيمة مضافة حقيقية لضيوفنا، ومع الخدمة الجديدة بين بانكوك وأبوظبي، فإننا نوسع نطاق خدماتنا ونعزز الربط بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأستراليا، ومعاً، نوفّر لضيوفنا المزيد من خيارات السفر والمرونة.