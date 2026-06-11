بكين تحتفي بالإمارات ضيف شرف معرضها الدولي للكتاب 2026

دبي في 11 يونيو / وام / تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف الدورة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب 2026 الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو الجاري في مركز الصين الوطني للمؤتمرات بالعاصمة الصينية "بكين" في خطوة تعكس المكانة المتنامية للدولة على الساحة الثقافية العالمية وتجسد عمق الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وتؤكد دور الثقافة بوصفها جسراً للتواصل الحضاري وأداة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب.

وأُعلن عن هذه المشاركة خلال مؤتمرين صحفيين متزامنين عقدا في بكين ودبي حيث نظمت إدارة معرض بكين الدولي للكتاب المؤتمر الأول في العاصمة الصينية بمشاركة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية فيما نظمت وزارة الثقافة المؤتمر الثاني في دبي وتم خلالهما استعراض ملامح المشاركة الإماراتية وبرنامج "البيت الإماراتي" والأهداف الثقافية والمعرفية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال هذه الاستضافة.

وتأتي المشاركة بتنظيم مشترك بين سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية ووزارة الثقافة تحت شعار "المجتمع والناس" بما يعكس رؤية دولة الإمارات التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية وتؤمن بأن المعرفة والثقافة والإبداع تشكل ركائز أساسية لبناء المجتمعات وصناعة المستقبل.

وتؤكد مشاركة الدولة بصفتها ضيف شرف المعرض حرصها على تعزيز الحوار الثقافي الدولي وترسيخ جسور التواصل المعرفي بين الشعوب وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات النشر والترجمة والصناعات الثقافية والإبداعية بما يسهم في دعم التفاهم الحضاري وتعزيز التبادل الفكري بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.

وشهد المؤتمر الصحفي الذي عقد في بكين حضور ممثلين عن دولة الإمارات وإدارة معرض بكين الدولي للكتاب وعدد من المسؤولين والإعلاميين والمهتمين بقطاعي الثقافة والنشر في جمهورية الصين الشعبية حيث تناول المؤتمر أبرز ملامح المشاركة الإماراتية وبرنامج "البيت الإماراتي" والدور الذي تضطلع به الثقافة في تعزيز التفاهم الحضاري والتبادل المعرفي بين البلدين.

وأكدت دولة الإمارات خلال المؤتمر أن مشاركتها كضيف شرف في معرض بكين الدولي للكتاب تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية الصينية وتجسد إيمان البلدين بالدور المحوري للثقافة والمعرفة في تعزيز التقارب بين الشعوب وفتح آفاق جديدة للتعاون الإنساني والإبداعي.

وأشارت إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار رؤية دولة الإمارات التي تعتبر الثقافة والمعرفة والإبداع ركائز أساسية للتنمية المستدامة واقتصاد المستقبل وتؤمن بأن الصناعات الثقافية والإبداعية أصبحت محركاً رئيسياً للابتكار وإنتاج المعرفة وتعزيز جودة الحياة.

وفي دبي كشفت وزارة الثقافة خلال مؤتمر صحفي استضافته هيئة الثقافة والفنون في دبي بمتحف الاتحاد عن البرنامج الثقافي الإماراتي المشارك في المعرض بحضور ممثلين عن الجهات الثقافية الوطنية ووسائل الإعلام المحلية والدولية وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وأكد سعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة أن اختيار دولة الإمارات ضيف شرف معرض بكين الدولي للكتاب 2026 يعكس الثقة الدولية المتنامية بالمشروع الثقافي الإماراتي ويجسد المكانة التي باتت تحتلها الدولة بوصفها منصة عالمية للحوار الثقافي والإبداعي.

وقال إن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة في مسيرة الحضور الثقافي الإماراتي على الساحة الدولية وفرصة لتعزيز حضور المحتوى الثقافي الوطني وبناء شراكات مستدامة مع المؤسسات الثقافية ودور النشر والجهات المعنية بالصناعات الثقافية والإبداعية في جمهورية الصين الشعبية كما تعكس رؤية دولة الإمارات في ترسيخ الثقافة بوصفها رافداً للتنمية وجسراً للتواصل والتفاهم بين المجتمعات.

وأشار إلى أن البرنامج الثقافي الإماراتي يقدم صورة متكاملة عن المشهد الثقافي الوطني من خلال مجموعة من الفعاليات والحوارات والبرامج المهنية التي تبرز ثراء التجربة الإماراتية في مجالات الأدب والنشر والترجمة والصناعات الثقافية والإبداعية.

ويحتضن معرض بكين الدولي للكتاب جناح دولة الإمارات "البيت الإماراتي" الذي تشرف عليه سفارة الدولة في بكين بالتعاون مع وزارة الثقافة ليقدم للزوار تجربة متكاملة تعكس ثراء المشهد الثقافي الإماراتي وتنوعه وانفتاحه على العالم.

ويجسد "البيت الإماراتي" نموذج دولة الإمارات بوصفها مجتمعاً يحتضن أكثر من 200 جنسية تعيش وتعمل في بيئة قائمة على التعايش والتسامح والانفتاح الثقافي مع الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الأصيلة.

ويشارك ضمن الجناح الإماراتي 29 جهة حكومية ومؤسسة ثقافية وأكاديمية وإبداعية وطنية تستعرض إنجازات الدولة في مجالات النشر والترجمة وصناعة المحتوى الثقافي والصناعات الإبداعية إلى جانب إبراز ملامح التراث الإماراتي ورؤية الدولة المستقبلية القائمة على المعرفة والابتكار.

ويتضمن برنامج "البيت الإماراتي" أكثر من 20 جلسة حوارية وفعالية ثقافية ومهنية تتناول مجموعة واسعة من الموضوعات المرتبطة بالثقافة والمعرفة والصناعات الإبداعية من بينها العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية والصناعات الثقافية والإبداعية والنشر والملكية الفكرية وأدب الطفل وأدب الرحلات والترجمة بوصفها جسراً للتبادل المعرفي ومستقبل النشر الرقمي والذكاء الاصطناعي والإبداع واقتصاد الثقافة واستدامة الصناعات الإبداعية.

كما يشهد الجناح تنظيم حفلات توقيع لمؤلفين ومفكرين إماراتيين وعروضا للفنون البصرية والخط العربي إلى جانب عقد اجتماعات مهنية بين المؤسسات الثقافية الإماراتية ونظيراتها الصينية بهدف تعزيز فرص التعاون وتوسيع مجالات الشراكة والتبادل الثقافي والمعرفي بين البلدين.

ويضم الجناح ركناً خاصاً بالأرشيف الإماراتي الصيني يسلط الضوء على محطات بارزة في تاريخ العلاقات الثنائية وما شهدته من تطور متواصل على المستويات الثقافية والاقتصادية والإنسانية بما يعكس عمق الروابط التي تجمع البلدين الصديقين.

ويعد معرض بكين الدولي للكتاب أحد أبرز معارض الكتب في العالم ومنصة دولية رائدة لصناعة النشر والتبادل الثقافي حيث يستقطب سنوياً آلاف دور النشر والمؤسسات الثقافية من أكثر من 100 دولة ومنطقة ويوفر مساحة واسعة للحوار الفكري والتعاون المهني وتبادل الخبرات في قطاع النشر والصناعات الثقافية.