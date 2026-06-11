الاتحاد لائتمان الصادرات تجدد شراكتها مع EGAP التشيكية لتعزيز التجارة بين الإمارات والتشيك

أبوظبي في 11 يونيو /وام/ أعلنت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات عن تجديد مذكرة التفاهم الاستراتيجية مع نظيرتها التشيكية شركة ضمان وتأمين الصادرات "EGAP" بهدف تعزيز التعاون في مجال تأمين ائتمان الصادرات، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات في البلدين.

جرى توقيع المذكرة من قبل سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، وسعادة ديفيد هافليسيتش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "EGAP"، على هامش ملتقى TXF Global 2026 في عاصمة براغ.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية الاتحاد لائتمان الصادرات الرامية إلى الإسهام في تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات ودفع عجلة نمو الصادرات، وتحقيق مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031" في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا رائدا للتجارة والاستثمار وزيادة حجم صادرات الدولة غير النفطية.

ويركز التعاون بين الشركتين على تمكين الشركات من إدارة المخاطر بكفاءةٍ أعلى، والوصول إلى أسواق جديدة واستقطاب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.

وتوفر المذكرة إطاراً شاملاً لتعزيز التعاون في مجال تأمين ائتمان الصادرات، بما يشمل الحماية من المخاطر التجارية وغير التجارية، وتمويل الصادرات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل المعلومات ودراسات السوق وبيانات المخاطر المرتبطة بالدول المعنية، وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات والفعاليات المشتركة، إلى جانب استكشاف فرص دعم المصدّرين في البلدين وفي أسواق الدول الأخرى.

وقالت سعادة رجاء المزروعي إن تجديد شراكتنا مع «شركة ضمان وتأمين الصادرات - EGAP» يعكس التزامنا المشترك بدعم المصدّرين، وتسهيل التجارة الدولية، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك، ونسعى إلى خلق فرص جديدة لتمكين الشركات في البلدين من التوسع بثقة في الأسواق العالمية، مرتكزين على تعزيز التعاون في مجالات تأمين ائتمان الصادرات وتبادل المعلومات ودراسات السوق والخبرات التخصصية، وتدعم هذه المذكرة رسالة “الاتحاد لائتمان الصادرات” في الإسهام بزيادة تنوُّع روافد الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031" عبر تعزيز التجارة غير النفطية وتوسيع فرص وآفاق النمو المستدام للشركات انطلاقاً من دولة الإمارات.

من جانبه، قال سعادة ديفيد هافليسيتش، إن دولة الإمارات سوق جاذبة للغاية، لا سيما للشركات التشيكية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونحن نثق بأن توفير حلول التمويل ودعم التأمين سيسهم بشكل فاعل في تعزيز العلاقات التجارية بين بلدينا، وخلال السنوات الأخيرة، وبدعم من شركتنا، نجحت الشركات التشيكية في تصدير عدد من المنتجات إلى دولة الإمارات، من بينها أنظمة الاتصالات اللاسلكية وتقنيات البناء.

ويكتسب تجديد الشراكة الثنائية أهميةً خاصة في ظل مساعي البلدين لتوطيد أواصر التعاون الاقتصادي من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة بينهما والتي تهدف إلى توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وتطوير مسارات التبادل المعرفي.

ويأتي ذلك في ظل النمو المستمر الذي تشهده التجارة الثنائية، حيث بلغ حجم صادرات دولة الإمارات إلى التشيك إلى 886.10 مليون درهم في عام 2025.

علاوة على ذلك، ستسهم هذه الشراكة في تعزيز تبادل المعلومات ودراسات السوق بين "الاتحاد لائتمان الصادرات" و"EGAP"، إلى جانب تعزيز سبل دعم المصدّرين من خلال تسهيل الوصول إلى حلول تأمين ائتمان الصادرات وإدارة المخاطر.

وتفتح المذكرة المجال أمام التعاون في أسواق الدول الثالثة، وتعزز المشاركة عبر ورش العمل والفعاليات والمبادرات المعرفية التي تهدف إلى تمكين الشركات من النمو على المستوى العالمي .

وتشمل مجالات التعاون استكشاف فرص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حلول التأمين والتمويل التي تساعدها على توسيع حضورها الدولي علاوة على فرص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الحلول المالية والتأمينية الكفيلة بتمكينها من تعزيز حضورها دولياً.