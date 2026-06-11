مكتب شؤون المواطنين بعجمان يطلق الدورة الثانية من مبادرة "جاهزين يا وطن" لتأهيل الطلاب للخدمة الوطنية

عجمان في 11 يونيو/وام/ أطلق مكتب شؤون المواطنين في عجمان، الدورة الثانية من مبادرة "جاهزين يا وطن"، الهادفة إلى تعزيز جاهزية طلاب الثانوية العامة من أبناء الإمارة وتأهيلهم للالتحاق بالخدمة الوطنية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني لدى الشباب، وإعدادهم لتحمل المسؤولية الوطنية بثقة وكفاءة.

تأتي المبادرة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم، بما يسهم في بناء جيل واع ومؤهل وقادر على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.

وتهدف الدورة الثانية من المبادرة إلى استقطاب مئات الطلبة من أبناء الإمارة للمشاركة في سلسلة من الورش التدريبية واللقاءات التوعوية المتخصصة التي تستمر على مدى أشهر الصيف، ويقدمها نخبة من المختصين في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

ونظم المكتب، ورشة توعوية ضمن المبادرة، بحضور أكثر من 400 طالب مع أولياء أمورهم، لتعريفهم بدور الخدمة الوطنية واجراءات التسجيل والالتحاق بها، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وتضمنت الورشة محاضرة لهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، لتعريف المشاركين بقوانين الخدمة الوطنية، وأهداف الهيئة ودورها في إعداد الكوادر الوطنية القادرة على خدمة الوطن والدفاع عن مكتسباته إلى جانب محاضرة صحية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وشملت الورشة إجراء فحوص طبية للطلاب، تنوعت مابين فحوص للوزن وأمراض ضغط الدم والسكري والأمراض المزمنة.

وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، أن إطلاق الدورة الثانية من مبادرة "جاهزين يا وطن" يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته المبادرة في دورتها الأولى والإقبال الكبير من الطلبة وأولياء الأمور عليها، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى تنمية مهارات الشباب الذين يشكلون الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن.

وقال سعادته، إن المبادرة تجسد توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء في نفوس الشباب، وإعدادهم للخدمة الوطنية بما يسهم في بناء جيل قوي جسدياً، وواعٍ فكرياً، ومؤمن بمسؤوليته الوطنية، وقادر على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.