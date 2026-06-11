طقس الغد صحو بوجه عام رطب ليلا مع احتمال تشكل الضباب

أبوظبي في 11 يونيو /وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار غرباً وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة :4310 والمد الثاني 22:31 والجزرالأول عند الساعة 15:39 والجزرالثاني عند الساعة 06:04 .

وبحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعه 07:46 والمد الثاني 18:11والجزر الأول عند الساعة 12:55 والجزر الثاني عند الساعة 01:33 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 29 80 25

دبي 42 30 80 35

الشارقة 43 26 75 35

عجمان 41 27 80 30

أم القيوين 39 27 85 30

رأس الخيمة 46 27 85 25

الفجيرة 38 32 75 20

العـين 46 28 75 20

ليوا 47 26 75 30

الرويس 43 26 70 25

السلع 45 29 75 30

دلـمـا 42 29 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 37 30 80 50

أبو موسى 37 30 80 45