مؤسسة الشارقة للفنون تفتح باب التقديم لحجز مساحات إبداعية في "استوديوهات الحمرية"

الشارقة في 11 يونيو / وام / تستقبل مؤسسة الشارقة للفنون طلبات الفنانين والممارسين الإبداعيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لحجز مراسم ضمن "استوديوهات الحمرية"، في إطار برنامج "الفنان المقيم والمرسم"، على أن يستمر قبول الطلبات حتى الحادي عشر من شهر يوليو القادم.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم إنتاج الأعمال الفنية وتطوير الممارسات الإبداعية، من خلال توفير مساحات عمل متعددة التخصصات في منطقة الحمرية الساحلية بإمارة الشارقة.

وتتنوع الخيارات المتاحة لتشمل مرسماً كبيراً تبلغ مساحته نحو 110 أمتار مربعة بإيجار شهري قدره 2500 درهم، ومرسماً متوسطاً بمساحة تقارب 80 متراً مربعاً بإيجار 2000 درهم، بالإضافة إلى أربعة مراسم صغيرة مساحة كل منها حوالي 32 متراً مربعاً بقيمة 1000 درهم شهرياً، وتصل مدة الاستئجار إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، مع إتاحة إمكانية التجديد بعد مراجعة المؤسسة والحصول على موافقتها.

واشترطت المؤسسة على الراغبين في الاستفادة من هذه المرافق أن يكونوا من المقيمين في الدولة، مع ضرورة إرفاق نماذج من أعمالهم الفنية وسيرة ذاتية لا تتجاوز صفحتين، وفي المقابل، تتيح الاستوديوهات للمستأجرين فرصة الاستفادة من مجموعة متكاملة من المرافق والمساحات المشتركة التي تضم صالتي عرض، ومطبخاً صغيراً، ودورات مياه، إلى جانب حديقة وساحة خارجية.

وتتميز استوديوهات الحمرية بموقعها الفريد في مبنى سوق سابق يقع بالقرب من ساحل الخليج العربي، حيث أُعيد تصميمه بعناية ليضم مساحات متعددة الاستخدامات مخصصة للإنتاج والعرض الفني، مع المحافظة على عدد من العناصر المعمارية الأصلية للموقع، ويجمع تصميم المبنى بين التقنيات المعمارية الحديثة والتجريبية، ويتوسطه فناء داخلي مزين بمنحوتات وتنسيقات من النباتات المحلية، مما يوفر فضاءً مفتوحاً يشجع على التأمل والحوار.

تجدر الإشارة إلى أن استوديوهات الحمرية، منذ افتتاحها الرسمي في عام 2017، قد شكلت وجهة ثقافية بارزة، حيث استضافت العديد من المعارض الفنية والأعمال التركيبية محددة الموقع، فضلاً عن تنظيم عروض أدائية وسينمائية في الهواء الطلق.