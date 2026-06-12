الدولار يستعيد توازنه وارتفاع العملات المشفرة

عواصم في 12 يونيو /وام/ استعاد ⁠الدولار توازنه في التعاملات المبكرة اليوم بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له خلال أسبوع.

وارتفعت العملة الأمريكية 0.1 بالمئة إلى 160.07 ين. وانخفض الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7045 دولار ونزل نظيره النيوزيلندي بنسبة 0.1 ​بالمئة أيضا إلى 0.5830 دولار.

وبلغ اليورو في أحدث التعاملات 1.1576 دولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات أمس. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3414 دولار.

وبالنسبة ​للعملات المشفرة، ارتفع سعر " بتكوين" 0.2 بالمئة إلى 63460.05 ⁠دولار، وسجلت "إيثر" ارتفاعا طفيفا نسبته 0.1 بالمئة إلى

1672.55 دولار.

-خلا-