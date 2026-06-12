الصين تشهد نموا متسارعاً في قيمة البيانات

بكين في 12 يونيو /وام/ تشهد الصين تزايدا ملحوظا في قيمة موارد البيانات، بعد مرور أكثر من عامين على إطلاق خطة عمل مدتها ثلاث سنوات لتعزيز تطوير وتطبيق البيانات كأحد عوامل الإنتاج.

و أفادت لوان جيه، نائبة مدير إدارة السياسات والتخطيط في الهيئة الوطنية للبيانات ان البلاد حققت تقدما ملحوظا في تعزيز التطبيقات المبتكرة لموارد البيانات في مختلف القطاعات.

وكثفت الصين جهودها لتطوير سوق البيانات خلال السنوات الأخيرة، ففي عام 2020، أدرجت البيانات كنوع جديد من عوامل الإنتاج إلى جانب العوامل التقليدية مثل الأراضي والعمل ورأس المال والتكنولوجيا، مما يعكس الدور المتنامي للبيانات في دفع النمو الاقتصادي والتحول الرقمي.

وأضافت لوان أنه في عام 2025 بلغ إجمالي حجم البيانات النشطة في الصين 1.67 زيتابايت، بزيادة قدرها 28.46 بالمائة على أساس سنوي. ويعادل الزيتابايت الواحد نحو تريليون جيجابايت.

كما ارتفع عدد منتجات وخدمات البيانات للشركات بنسبة 29.29 في المائة مقارنة بعام 2024، في حين زادت قيمة المعاملات الخاصة بهذه المنتجات والخدمات بنسبة 39.8 في المائة.

-خلا-