محكمة أمريكية تجيز لإدارة ترامب مواصلة فرض رسوم جمركية بنسبة 10%

واشنطن في 12 يونيو/وام/ قضت محكمة استئناف أمريكية، بأنه يمكن لإدارة الرئيس دونالد ترامب الاستمرار في تحصيل رسومها الجمركية العالمية البالغة 10% في الوقت الحالي.

ووجدت محكمة الاستئناف للدائرة الاتحادية في واشنطن،أمس، أن الحكومة الاتحادية قدمت دفوعا كافية تشير إلى احتمال نجاحها في موضوع الدعوى، وفقا لأمر قضائي.

ومنذ 24 فبرايرالماضي ، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 10 بالمائة على معظم الواردات من الخارج، وفرض الرئيس الأمريكي هذه الرسوم مباشرة بعد أن أعلنت المحكمة العليا الأمريكية عدم قانونية العديد من رسومه الجمركية السابقة.

-خلا-