مركز الإحصاء - أبوظبي و"كيزاد" يبحثان التعاون في مجال البيانات الصناعية والاقتصادية

أبوظبي في 12 يونيو /وام/ بحث مركز الإحصاء - أبوظبي، ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، تعزيز تعاونهما في تبادل وتكامل البيانات الاقتصادية والصناعية المرتبطة بأنشطة التصنيع والخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية والمناطق الحرة التي تسهم في اقتصاد أبوظبي، وبما يدعم الجهود الرامية إلى رفع مستوى الاتساق بين سجلات الأعمال ومصادر البيانات الإدارية والإحصاءات الاقتصادية القطاعية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من المركز إلى المجموعة؛ حيث استعرض ممثلو الجانبين عمليات "كيزاد" ومنظومتها الصناعية وخططها التوسعية المستقبلية، إلى جانب بحث فرص تطوير تبادل البيانات وتعزيز التنسيق الإحصائي بين الجانبين.

وتضمن برنامج الزيارة جولات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية في كيزاد، حيث اطلع الوفد على عمليات التصنيع وتقنيات الأتمتة وتطبيقات الروبوتات وبيئات الإنتاج المتقدمة.

وقال سعادة عبد الله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، إن الإحصاءات الاقتصادية الرسمية تعتمد على التعاون المستدام مع الجهات التي تنتج وتدير بيانات النشاط الاقتصادي في الإمارة، وإن التعاون مع مجموعة كيزاد يأتي في إطار نهج المركز الهادف إلى تعزيز التغطية الإحصائية وتعميق الفهم القطاعي للأنشطة الصناعية واللوجستية والتجارية، باعتبارها من المكونات الرئيسية لاقتصاد أبوظبي، لافتا إلى أن هذا التعاون يسهم في تطوير مؤشرات رسمية أكثر شمولاً ودقة، تدعم التخطيط القائم على الأدلة وتواكب أولويات الإمارة التنموية بعيدة المدى.

من جانبه قال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيزاد، إن البيانات الاقتصادية الدقيقة تعد ركيزة أساسية لدعم التخطيط الحكومي وتوجيه قرارات المستثمرين وتمكين المنظومات الصناعية من التوسع بثقة، مشيرا إلى أن مجموعة كيزاد تؤدي دوراً محورياً في أنشطة التصنيع والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة في إمارة أبوظبي، ما يتيح رؤية مباشرة وواضحة للقطاعات والشركات والتدفقات الاستثمارية التي تشكّل ملامح الاقتصاد غير النفطي للإمارة.

وأضاف أن التعاون مع مركز الإحصاء – أبوظبي، يسهم في تعزيز الربط بين البيانات التشغيلية والإحصاءات الرسمية، بما يدعم دقة قياس الأداء الاقتصادي، ويسهم في صياغة سياسات أكثر فاعلية، ويحفز النمو الصناعي المستدام.