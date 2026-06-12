جناح الإمارات يستعرض القدرات الدفاعية الوطنية في معرض "يوروساتوري2026"

أبوظبي في 12 يونيو /وام/ أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات، مشاركته في معرض "يوروساتوري 2026"، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاعي الدفاع والأمن وأكبرها في أوروبا، والذي يُقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجاري.

ويُعد معرض "يوروساتوري 2026" من أهم المنصات الدولية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية؛ إذ يستقطب أكثر من 2100 شركة عارضة من أكثر من 65 دولة، ويسلط الضوء على أحدث التطورات في مجالات الأمن السيبراني وتقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي والتهديدات الرقمية الناشئة، إلى جانب استعراض أحدث أنظمة الاشتباك عن بُعد والجيل الجديد من الحلول المتقدمة في مجالات الأمن وإدارة الأزمات والمرونة الصناعية واقتصاديات الحروب.

وبدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، تنظم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات، ليشكل منصة إستراتيجية تبرز القدرات الدفاعية الإماراتية المتقدمة على المستوى العالمي، بهدف تعزيز التعاون الدولي في قطاعي الدفاع والأمن.

ويجمع الجناح نخبة من أبرز الشركات الوطنية العاملة في قطاعي الدفاع والأمن، من بينها مجموعة "إيدج"، وشركة "ريسورس إندستريز"، وشركة الإمارات للكابلات والربط البيني "ECCI"، تستعرض أحدث حلولها المتكاملة وأنظمتها المتطورة وتقنياتها المستقبلية، بما يعكس قوة القطاع الصناعي الوطني ويعزز مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي موثوق في مجالات الابتكار الدفاعي والتعاون الأمني.

كما يوفر الجناح منصة مهمة للتواصل مع الوفود رفيعة المستوى، بحيث تتيح للحكومات وقادة القطاع والشركاء الإستراتيجيين تبادل الخبرات وبناء شراكات إستراتيجية جديدة، انسجاماً مع التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي ودعم منظومة الأمن العالمي.

ويشكل الجناح بوابة إلى الأسواق الدولية الرئيسية؛ حيث يتيح للشركات الوطنية الوصول المباشر إلى المشترين والمستثمرين وصناع القرار من أنحاء العالم، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتصدير واستقطاب الفرص الاستثمارية عالية القيمة، وتعزيز تنافسية قطاعي الدفاع والأمن الوطنيين على المدى الطويل.

وإلى جانب الشركات الوطنية المشاركة، تنضم كل من مجلة "الجندي" ومجلة "درع الوطن" إلى الجناح الوطني لدولة الإمارات بصفتهما شريكين إعلاميين رسميين، لتقديم تغطية إعلامية شاملة وإبراز مشاركة دولة الإمارات في هذا الحدث الدولي البارز.

وستعمل مجموعة أدنيك، بصفتها الجهة المنظمة للجناح الوطني لدولة الإمارات، على الترويج لأبرز الفعاليات الدفاعية والأمنية التي تستضيفها دولة الإمارات، وفي مقدمتها دورات عام 2027 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض ومؤتمر الدفاع البحري "نافدكس"، إلى جانب معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس" المقرر تنظيمهما في عام 2028.