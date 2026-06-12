الانضباط التكتيكي يحسم مواجهتي الافتتاح في كأس العالم

أبوظبي في 12 يونيو /وام/ كشفت الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في كأس العالم 2026، عن مؤشرات فنية مهمة في سباق التأهل، بعدما حقق منتخبا المكسيك وكوريا الجنوبية الفوز على جنوب إفريقيا والتشيك على التوالي، ليحصد كل منهما ثلاث نقاط ويضعا نفسيهما مبكراً في دائرة المنافسة على بطاقتي العبور إلى الدور التالي.

وأظهرت المباراتان تبايناً في الأسلوب الفني؛ إذ اعتمد المنتخب المكسيكي على الضغط العالي واستثمار أخطاء المنافس، بينما برز المنتخب الكوري الجنوبي بفضل التنظيم الجماعي والقدرة على التحكم بإيقاع اللعب وقوة الشخصية من خلال العودة في النتيجة.

واستهل المنتخب المكسيكي مشواره بفوز مستحق على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، في مباراة عكست تفوقه على مستوى التنظيم والانتشار والقدرة على فرض الإيقاع منذ الدقائق الأولى.

واعتمد المنتخب المكسيكي على الضغط المتقدم في الثلث الأخير من الملعب، ما حدّ من قدرة منافسه على بناء الهجمات بصورة منظمة، وأسفر مبكراً عن ارتكاب أخطاء دفاعية استغلها المهاجم خوليان كينونيس لتسجيل الهدف الأول.

كما نجح المنتخب المكسيكي في استعادة الكرة بسرعة بعد فقدانها، مع تنوع واضح في الحلول الهجومية عبر الأطراف والعمق، وهو ما منح الفريق أفضلية مستمرة في مناطق الهجوم.

وظهر المهاجم راؤول خيمينيز، بصورة مؤثرة داخل منطقة الجزاء، بعدما ترجم إحدى الكرات العرضية إلى الهدف الثاني، مؤكداً فعالية المنتخب المكسيكي في استثمار الفرص المتاحة.

ورغم التراجع النسبي في نسق الأداء خلال بعض فترات المباراة، إلا أن المنتخب المكسيكي حافظ على توازنه الدفاعي، ولم يسمح لمنافسه بصناعة فرص حقيقية تهدد مرماه.

في المقابل، أظهر منتخب جنوب إفريقيا تنظيماً دفاعياً جيداً خلال فترات من اللقاء، ونجح في تقليص المساحات والحد من خطورة الاختراقات المباشرة للمنافس، إلا أنه عانى على مستوى التحول الهجومي، حيث افتقد السرعة والدقة في تنفيذ الهجمات المرتدة، ما قلل من قدرته على تهديد المرمى المكسيكي بصورة مؤثرة.

وشكلت البطاقة الحمراء التي تعرض لها لاعب الوسط سفيسيلو سيثولي في الدقيقة 49 نقطة التحول الأبرز في المباراة؛ إذ اضطر المنتخب الجنوب إفريقي إلى التراجع بصورة أكبر والتركيز على الجانب الدفاعي.

ومع استقبال الهدف الثاني، ازدادت صعوبة المهمة بعد طرد ثيمبا زواني، ليكمل الفريق المباراة بتسعة لاعبين، الأمر الذي أنهى عملياً فرصه في العودة إلى النتيجة، رغم طرد المدافع المكسيكي سيزار مونتيس في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبصورة عامة، عكست المباراة تفوق المكسيك في الضغط العالي واستغلال الأخطاء الفردية، مقابل محدودية الفاعلية الهجومية لجنوب إفريقيا وتأثرها الكبير بالنقص العددي.

وفي المباراة الثانية، قدم منتخب كوريا الجنوبية أداءً فنياً متكاملاً توّجه بالفوز على التشيك 2-1، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على صدارة المجموعة.

وبدا المنتخب الكوري منذ بداية اللقاء، الأكثر قدرة على فرض إيقاع اللعب، مستفيداً من سرعة تداول الكرة بين اللاعبين وحسن التمركز في مناطق الملعب.

وتميز الأداء الكوري بالجماعية العالية، من خلال التمريرات القصيرة والسريعة والتحركات المستمرة دون كرة، ما وفر حلولاً متعددة أثناء البناء الهجومي وسهّل عملية الخروج بالكرة من المناطق الدفاعية إلى الثلث الهجومي.

كما أظهر الفريق قدرة واضحة على الوصول إلى المرمى بأقل عدد من اللمسات عند الحاجة، في مؤشر على مرونة تكتيكية جمعت بين الاستحواذ المنظم واللعب المباشر.

ورغم التأخر في النتيجة خلال مجريات المباراة، حافظ المنتخب الكوري على هدوئه والتزامه بالخطة الفنية نفسها، دون اندفاع أو فقدان للتركيز، وهو ما ساعده على استعادة السيطرة تدريجياً والعودة إلى أجواء اللقاء.

وبرزت شخصية الفريق بصورة واضحة من خلال الانضباط التكتيكي والثقة في تنفيذ التعليمات الفنية حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح في تسجيل هدف الفوز الذي عكس أفضلية الأداء على مدار فترات طويلة من المباراة.

وأظهرت نتائج الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، أن المنتخبين المكسيكي والكوري الجنوبي يمتلكان عناصر فنية متقاربة من حيث الانضباط والتنظيم والقدرة على استثمار الفرص، ما يجعل المواجهة المرتقبة بينهما إحدى أبرز محطات المجموعة الأولى.

في المقابل، يحتاج منتخبا التشيك وجنوب إفريقيا إلى تحسين الفاعلية الهجومية وتقليل الأخطاء الفردية واستعادة التوازن الدفاعي من أجل الإبقاء على فرصهما في المنافسة خلال الجولات المقبلة.