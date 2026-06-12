بتوجيهات رئيس الدولة وتحت رعاية هزاع بن زايد/ النسخة الثانية من "مهرجان العين لسباقات الهجن" تعقد في ميدان الروضة

العين في 12 يونيو /وام/ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تعقد النسخة الثانية من مهرجان العين لسباقات الهجن فعالياتها خلال الفترة من 3 يوليو إلى 9 أكتوبر 2026، في ميدان الروضة بمنطقة العين، وذلك بتنظيم من مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، وبإشراف اتحاد سباقات الهجن.

ويتضمَّن المهرجان ثلاث جولات تمهيدية تُقام خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر 2026، وتُختَتم بالمنافسات النهائية في مطلع شهر أكتوبر، والتي ستشهد تتويج نخبة المطايا والمشاركين المتميزين في المهرجان.

كما يتضمَّن برنامج المهرجان تنظيم 605 أشواط موزَّعة على الفئات العمرية المختلفة للإبل، بما في ذلك فئات الفطامين والحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، بمسافات متنوعة تُقام جميعها في الفترة الصباحية، ما يعكس التدرُّج الفني والتنافسي المُعتمَد في سباقات الهجن.

وبهذه المناسبة، أعرب معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، عن فخره بانطلاق النسخة الثانية من المهرجان، مُشيداً بدعم القيادة الرشيدة لهذا الإرث الوطني الأصيل، والرعاية الكريمة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان.

وأكَّد معاليه أن المهرجان بات محطة إستراتيجية ضمن مسيرة تطوير سباقات الهجن في الدولة، لإسهاماته في تعزيز مشاركة الملاك، لا سيَّما الشباب، في هذا القطاع التراثي الحيوي، ما يضمن استدامة الموروث الإماراتي ونقله إلى الأجيال القادمة.

يُذكر أن النسخة الأولى من مهرجان العين لسباقات الهجن حقَّقت نجاحاً كبيراً من حيث حجم المشاركة المحلية والإقليمية ومستوى التنظيم، وأسهمت في تعزيز مكانة رياضة سباقات الهجن بوصفها جزءاً أصيلاً من الموروث الثقافي والرياضي لدولة الإمارات، فضلاً عن ترسيخ قيم المحافظة على هذا المكوّن المهم من التراث الوطني، وتمكين الأجيال الناشئة من التعرُّف عليه والمشاركة في منافساته وفعالياته.