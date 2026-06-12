"الإمارات للدراجات" يشارك في سباق كوبنهاجن للمرة الأولى

أبوظبي في 12 يونيو/ وام / يشارك فريق الإمارات - اكس ار جي للدراجات الهوائية يوم الأحد المقبل في سباق كوبنهاجن سبرينت، وذلك للمرة الأولى.

ويقود الفريق الدراج سيبستيان مولانو، بالإضافة إلى قائمة من نخبة الدراجين تضم كل من روي أوليفيرا، وميكيل بييرغ، ولوكا جيايمي، ورون هيريغودتس، ويوليوس يوهانسن، وفيغارد ستيك لاينغن.

ويقام السباق، المصنف ضمن سلسلة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية "وورلد تور"، للعام الثاني على التوالي، بعد إطلاقه في عام 2025، ويمتد لمسافة 228.1 كيلومتر.

ويعول فريق الإمارات على خبرة مولانو، الذي حقق هذا الموسم لقب طواف عمان، إلى جانب صعوده إلى منصة التتويج في طواف المجر، للمنافسة على المراكز الأولى في السباق الدنماركي.

ويمر مسار السباق عبر مناطق طبيعية في إقليم شمال زيلاند، قبل الوصول إلى كوبنهاغن، حيث يخوض المتسابقون خمس لفات على دائرة يبلغ طولها 10 كيلومترات، وسط توقعات بأن تُحسم المنافسة في سباق السرعة النهائي أمام المعرض الوطني الدنماركي.