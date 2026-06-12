"مقر المؤثرين" و"تيك توك" يطلقان النسخة الثانية من المعسكر التدريبي الإقليمي "CreatorsHQxTikTok#"

دبي في 12 يونيو /وام/ أعلن "مقر المؤثرين"، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز"، و"تيك توك" عن إطلاق النسخة الثانية من المعسكر التدريبي الإقليمي "CreatorsHQxTikTok#"، وذلك ضمن شراكتهما الإستراتيجية الهادفة إلى تمكين صناع المحتوى والمبدعين في المنطقة.

ويمتد المعسكر على مدار 4 أيام متواصلة في الفترة من 16 إلى 19 يونيو الجاري، ويستضيفه "مقر المؤثرين"، بهدف صقل مهارات المواهب من المبتدئين وتعزيز قدرات المحترفين، لتحويل شغف الإبداع الرقمي إلى مسارات مهنية مستدامة.

ويأتي إطلاق النسخة الثانية من المعسكر في وقت تشهد فيه المنطقة نمواً متصاعداً في اقتصاد صناعة المحتوى، حيث يسعى مقر المؤثرين من خلال شراكاته الإستراتيجية مع كبرياتالمنصات الرقمية إلى تعزيز قدرات صناع المحتوى في المنطقة ومواءمة مهاراتهم مع المعايير العالمية، من خلال تدريبهم على أحدث التقنيات، وأدوات صناعة التأثير التي تساهم في توسيع انتشار المحتوى الهادف ونمو هذا القطاع الحيوي.

وصُمم البرنامج التدريبي للنسخة الثانية من المعسكر ليكون رحلة معرفية متكاملة تغطي أدق التفاصيل النظرية والتطبيقية، مع التركيز على 5 محاور رئيسية، تشمل أساسيات إطلاق محتوى مميز على "تيك توك"، وبناء إستراتيجية المحتوى عالي الجودة، وفنون السرد البصري عبر احتراف التصوير السينمائي باستخدام أحدث التقنيات، وأدوات الحفاظ على السلامة الرقمية، وإستراتيجيات الانتشار وفهم خوارزميات منصة "تيك توك" وكيفية بناء هوية رقمية فريدة تضمن الاستمرارية والنمو، إضافة إلى الجانب الاستثماري والتجاري وتحويل صناعة المحتوى إلى علامات تجارية تحقق دخلاً مستداماً.

وقال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد إن النسخة الثانية من المعسكر التدريب الإقليمي "CreatorsHQxTikTok#"، تأتي استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، مشيراً إلى أن التعاون مع "تيك توك" يمنح المشاركين فرصة استثنائية للتعلم مباشرة من خبراء المنصة التي تعتبر من أكثر المنصات تأثيراً وانتشاراً بين الشباب في العالم حالياً.

وأكد أن هذه المبادرة تترجم رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى تحويل الابتكار الرقمي إلى محرك أساسي من محركات اقتصاد صناعة المحتوى، مشيراً إلى أن الدولة تمضي قدماً في ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للمبدعين ووجهة أولى لصناعة المستقبل الرقمي، وأن تمكين المبدعين في هذا المجال، هو استثمار إستراتيجي يهدف إلى بناء جيل من السفراء الرقميين القادرين على تقديم محتوى يحمل قيمة عالية ويواكب تطلعات وطموحات مجتمعات المنطقة.

وأضاف، أن مقر المؤثرين يمثل، بمبادراته النوعية، ركيزة مهمة لتنفيذ رؤية الإمارات في هذا المجال، حيث يعمل كحاضنة إستراتيجية وبيئة متكاملة داعمة لصناعة التأثير الإيجابي، وضمن خطط تهدف إلى خلق منظومة مستدامة لإعداد وتمكين صناع محتوى مبدعين يجمعون بين الموهبة الفطرية والاحتراف الكامل ومواكبة كافة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يضمن ريادة المحتوى العربي وتنافسيته في الفضاء الرقمي العالمي، وتحويل الطاقات الإبداعية إلى مشاريع ريادية تسهم في صياغة المشهد الجديد لاقتصاد صناعة المحتوى.

وقالت كارن حداد، رئيس عمليات المحتوى لدى "TikTok" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الشراكة مع مقر المؤثرين وإطلاق النسخة الثانية من معسكر "CreatorsHQxTikTok#"، تعكس التزام "TikTok" بدعم المنظومة الإبداعية في المنطقة، وتمكين المبدعين من فهم لغة العصر الرقمي، ومنحهم المنصة اللازمة لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى قصص ملهمة تصل إلى الجمهور العالمي بفعالية واحترافية.

وأضافت أن منطقة الشرق الأوسط، وخاصة دولة الإمارات، تزخر بمواهب استثنائية تمتلك القدرة على إعادة صياغة المشهد الإبداعي الرقمي، وأن البرنامج المكثف في هذا المعسكر، يسعى إلى سد الفجوة بين الهواية والاحتراف، عبر تزويد المشاركين برؤى واضحة حول ديناميكيات المنصة، وأفضل الممارسات في صناعة المحتوى عالي الجودة، بما يضمن لهم بناء مجتمعات رقمية حيوية وتفاعلية تتسم بالاستدامة والتأثير الإيجابي.

ويتضمن المعسكر برنامجاً نظرياً وتطبيقياً مكثفاً تم تصميمه بمواصفات عالية، بحوارات وجلسات تفاعلية وورش تطبيقية تستهدف المبتدئين، وكذلك المحترفين لزيادة قدراتهم؛ حيث يتنقل المشاركون عبر عدة محاور إستراتيجية تغطي دورة حياة صناعة المحتوى بالكامل.

ويقدم برنامج المعسكر دليلاً مبسطاً للمبتدئين، مصمما لمساعدة صناع المحتوى على بناء ثقتهم بأنفسهم على "TikTok"، بدءًا من إنشاء ملف تعريف قوي، مرورًا بفهم إستراتيجية المحتوى، والاتجاهات الرائجة، وفن سرد القصص، وصولًا إلى إنشاء فيديوهات جذابة ذات إمكانية انتشار واسع.

ويشهد المعسكر تعمقاً في فنون الإنتاج البصري وتطوير جودة الفيديو بالتعاون مع خبراء استوديو "سكون"؛ حيث يقدم كل من خليل شطارة، المؤسس والرئيس التنفيذي في الاستوديو، وأنس شطارة، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات فيه، ورشاً متقدمة في تقنيات التأطير، والإضاءة، وهندسة الصوت الاحترافية، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية لاستكشاف أدوات الشاشة الخضراء والمؤثرات الإبداعية، وآليات التحرير المتقدمة والانتقالات والرسوم المتحركة باستخدام برنامج "CapCut".

ويقدم برنامج المعسكر دليلاً مبسطاً لبناء الهوية الرقمية وصياغة إستراتيجيات السرد القصصي الجاذب، مع نظرة تحليلية معمقة على "استوديو TikTok" لتمكين المبدعين من قراءة البيانات والرؤى الإحصائية، وتحويلها إلى أدوات لتنمية الجمهور بشكل هادف وتحسين أداء الفيديوهات لضمان الوصول إلى صفحة "لك" (For You Page).

كما يفرد المعسكر مساحة واسعة للتدريب على السلامة الرقمية وإرشادات المجتمع، ومناقشة أدوات الخصوصية وإدارة المحتوى والربط العائلي، لتوعية المبدعين بآليات بناء تجارب رقمية آمنة وصحية تضمن استدامة حضورهم الإيجابي على الإنترنت.

ويركز البرنامج بشكل موسع على الجانب الاستثماري والتجاري عبر تعريف المبدعين بمنصة "تيك توك ون" (TikTok One) كبوابة رئيسية للشراكات مع العلامات التجارية. كما يضم جلسة بالشراكة مع "Sociata"، المنصة المتخصصة في التسويق عبر المؤثرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لاستعراض معايير اختيار الشركات للمبدعين وتوقعات الأسواق، إلى جانب التدريب العملي على أساسيات البث المباشر (TikTok LIVE) وتحويله إلى مصدر دخل مستدام وتحفيز التفاعل في الوقت الفعلي.

ويتضمن الحدث إطلاق مسابقة رسمية ترافق المبدعين طوال فترة التدريب، حيث يشهد اليوم الختامي الإعلان الرسمي عن الفائزين بجوائز المعسكر وتكريم المواهب الاستثنائية.