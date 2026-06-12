أجرة الشارقة تواكب أحدث الممارسات العالمية في قطاع النقل الذكي

الشارقة في 12 يونيو/ وام / نظمت أجرة الشارقة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل العام "UITP" ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "التحول الرقمي في قطاع النقل بمركبات الأجرة" بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات النقل الذكي والتحول الرقمي.

وجاء تنظيم الورشة في إطار حرص أجرة الشارقة على تعزيز المعرفة المؤسسية وتطوير الكفاءات المهنية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية في قطاع النقل الذكي بما يسهم في تطوير منظومة النقل بمركبات الأجرة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأكد خالد الكندي مدير عام أجرة الشارقة أن التحول الرقمي أصبح اليوم ضرورة إستراتيجية في قطاع النقل الذي يشهد تطورات متسارعة وتوقعات متزايدة من المتعاملين للحصول على خدمات ذكية وآمنة وسريعة.

وقال: تبنت أجرة الشارقة أحدث التقنيات الرقمية التي تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المتعاملين وتعزيز الاستدامة وقد حققنا خلال الأعوام الماضية عدداً من الإنجازات المهمة من أبرزها تطوير الأنظمة الذكية لإدارة وتشغيل الأسطول وتوفير خدمات الحجز الإلكتروني عبر التطبيقات الذكية وتفعيل أنظمة التتبع والمراقبة اللحظية للمركبات من خلال الكاميرات الذكية بما يعزز مستويات السلامة والجودة.

وأضاف: عملنا على توظيف تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين توزيع المركبات وتقليل أوقات الانتظار ورفع كفاءة الأداء التشغيلي انطلاقاً من التزامنا المستمر بتطوير خدمات النقل وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشار الكندي إلى أن جهود التحول الرقمي لم تقتصر على الجانب التقني فحسب بل شملت أيضاً الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمرة والمشاركة في المؤتمرات والمعارض العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للنقل العام "UITP" بهدف تمكين الكوادر من مواكبة التطورات الحديثة واكتساب المهارات الرقمية اللازمة لقيادة مستقبل النقل الذكي.

وتضمن البرنامج التدريبي عدداً من المحاور المتخصصة ركزت على تطوير الكفاءة التشغيلية باستخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحسين إدارة وتحليل بيانات الأسطول والصيانة التنبؤية إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية في تطوير نماذج الأعمال المرتبطة بالنقل الذكي.

إلى جانب الجوانب المرتبطة بتجربة المتعاملين وتمكين السائقين بما في ذلك تصميم رحلات تنقل أكثر سلاسة وتعزيز التفاعل الرقمي مع السائقين وتطوير المهارات التقنية عبر أدوات تدريب حديثة إضافة إلى مناقشة تأثير التقنيات المستقبلية ومنها المركبات ذاتية القيادة، على مستقبل قطاع النقل الحضري.

وتعكس هذه الورشة التزام أجرة الشارقة بمواصلة تطوير منظومة النقل الذكي وتعزيز جاهزية كوادرها لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع بما يرسخ جودة الخدمات ويرتقي بتجربة المتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية.

يُذكر أن أجرة الشارقة إحدى المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.