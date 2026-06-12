شرطة الشارقة تستعرض تجربتها الأمنية في مكافحة الاحتيال الإلكتروني خلال المنتدى الدولي بسنغافورة

الشارقة في 12 يونيو/ وام / شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة في المنتدى الدولي لمكافحة الاحتيال الإلكتروني والمالي الذي استضافته جمهورية سنغافورة بمشاركة ممثلين عن أكثر من 20 دولة إلى جانب عدد من المنظمات والجهات الدولية وذلك في إطار حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الدولية وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية المتخصصة.

ويعد المنتدى إحدى المبادرات الدولية التي أطلقتها وزارة الداخلية بهدف تعزيز التعاون الدولي في مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني والمالي والجرائم العابرة للحدود ومواكبة التطورات المتسارعة في الجرائم الرقمية والمالية المستحدثة.

واستعرض الملازم أحمد طارق بالحاي مدير فرع الجرائم الرقمية بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية خلال المنتدى تجربة شرطة الشارقة في مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني والمالي مسلطاً الضوء على منظومتها الأمنية المتكاملة التي ترتكز على سرعة الاستجابة والتحليل الذكي والرصد الرقمي والتكامل مع الشركاء إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في تتبع الأموال وإجراء التحقيقات الرقمية.

وأثبتت المشاركة ما حققته شرطة الشارقة من تطور في بناء منظومة أمنية متقدمة قادرة على التصدي للجرائم المستحدثة من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز العمل الاستباقي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.

وحظيت الممارسات الأمنية التي استعرضتها القيادة بإشادة المشاركين والخبراء الدوليين لما عكسته من تكامل في الإجراءات وجاهزية تشغيلية وكفاءة في مواجهة الجرائم العابرة للحدود بما يعزز مكانة شرطة الشارقة كنموذج رائد في تطوير العمل الأمني وتبادل الخبرات على المستوى الدولي.