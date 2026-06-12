"راكز" تحصد 3 جوائز مرموقة ضمن جوائز ستيفي

رأس الخيمة في 12 يونيو/ وام / حصدت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" ثلاث جوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز ستيفي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2026، تقديراً لالتزامها بالابتكار، والتميز التشغيلي، وتقديم تجربة استثنائية للعملاء.

وتُجسّد هذه الجوائز إنجازات فريق تجربة العملاء في راكز ونموذجها الرائد للترخيص الذكي، الذي أحدث نقلة نوعية في رحلة ما بعد الترخيص للشركات من خلال نهج رقمي متكامل يتسم بالشفافية ويركّز على احتياجات العملاء.

وحصدت المبادرة جائزة التميز في الابتكار في قطاعات المنتجات والخدمات التجارية، إلى جانب جائزة الإدارة المبتكرة في القطاع الحكومي.

كما تم تكريم فاطمة فخر الدين مديرة عمليات الترخيص في "راكز" بلقب أفضل قائد تشغيلي مبتكر للعام، تقديراً لدورها في تطوير المبادرة والمساهمة في تبسيط خدمات ما بعد الترخيص من خلال الابتكار الرقمي وتحسين العمليات.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" في "راكز" إن الابتكار ينبع من هدف بسيط يتمثل في تقديم تجارب أفضل وتحقيق نتائج أكثر قيمة لمجتمع أعمالنا، مشيراً إلى أن هذه الجوائز تعكس التقدم الذي تم إحرازه في تطوير الخدمات من خلال عمليات أكثر ذكاءً وحلول رقمية ونهج يضع المتعامل في صميم الخدمات.

وصُمم نموذج الترخيص الذكي الحائز على الجوائز بهدف تبسيط وتحديث خدمات ما بعد الترخيص من خلال توفير تجربة رقمية سلسة للعملاء ووكلاء الأعمال والفرق الداخلية، كما أتاحت المبادرة إطاراً رقمياً متكاملاً يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى المتابعة والوضوح وتعزيز جودة الخدمات عبر مختلف المعاملات المرتبطة بالتراخيص وخدمات الإقامة.

وتؤكد هذه الجوائز الثلاث التزام "راكز" المتواصل بتوظيف الابتكار لتعزيز جودة الخدمات، وترسيخ التميّز التشغيلي، وتقديم قيمة مضافة لآلاف الشركات التي تتخذ من رأس الخيمة منصة للنمو والتوسع.