أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية تحصد الفئة الذهبية في جائزة أفكار عربية الدولية

الشارقة في 12 يونيو/ وام / حصدت أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية الفئة الذهبية في الدورة الثامنة عشرة من جائزة أفكار عربية الدولية التي نظتمها مجموعة دبي للجودة عن فئة "أفضل بحث أو مقال يدعم الابتكار" وذلك خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز المجموعة الذي أقيم أمس في قاعة الحبتور بفندق قصر الحبتور في دبي.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة للمشاركة العلمية التي قدمتها الأستاذة د. أماني عبدالغني الصباغ والمساعد أول خلود هاشم البيرق والتي تمكنت من تحقيق أعلى معايير التميز في فئة أفضل بحث أو مقال يدعم الابتكار لتتوج الأكاديمية بهذا الفوز على مستوى الجائزة الدولية.

وأكد العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير الأكاديمية عقب تسلمه الجائزة أن هذا التتويج يعكس المكانة العلمية والبحثية المرموقة التي تتمتع بها الأكاديمية ويجسد نجاحها في ترسيخ ثقافة الابتكار وتشجيع منتسبيها على إنتاج البحوث والدراسات النوعية التي تسهم في تطوير العمل الأكاديمي والأمني.

وأشاد بجهود الدكتورة أماني عبدالغني الصباغ والمساعد أول خلود البيرق وما قدمتاه من عمل علمي متميز أسهم في تحقيق هذا الإنجاز مؤكدا أن الأكاديمية تواصل دعم الباحثين والمبدعين وتوفير البيئة المحفزة للتميز والابتكار.

ويعد هذا الفوز إضافة جديدة إلى سجل الإنجازات التي تحققها أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية في مجالات البحث العلمي والجودة والتميز المؤسسي ويؤكد التزامها المستمر بتعزيز المعرفة والابتكار بما يواكب توجهات دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية.