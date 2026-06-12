بيانات أوروبية تظهر ارتفاع معدل التوظيف إلى 76.3% وتراجع فائض سوق العمل مطلع 2026

بروكسل في 12 يونيو / وام / كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) عن تسجيل تحسن محدود في أداء سوق العمل داخل الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع معدل التوظيف للفئة العمرية التي تتراوح بين 20 و64 عاما ليصل إلى 76.3 في المائة، مقارنة بنسبة بلغت 76.2 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2025، مما يعكس استمرار التعافي التدريجي في سوق العمل الأوروبية على الرغم من التباين الملحوظ في الأداء بين الدول الأعضاء.

وأظهرت البيانات تراجعاً في مؤشر فائض سوق العمل، الذي يشمل جميع الأفراد الذين لديهم حاجة غير ملباة للعمل بما في ذلك العاطلين، لينخفض إلى 10.9 في المائة من إجمالي القوة العاملة الموسعة، مقابل 11.0 في المائة خلال الربع السابق.

وسجلت إيطاليا، على مستوى الدول الأعضاء، أكبر زيادة في معدلات التوظيف بواقع 0.5 نقطة مئوية، في حين حققت كل من بلجيكا وقبرص وليتوانيا وسلوفاكيا والسويد زيادة متساوية بلغت 0.4 نقطة مئوية لكل منها.

وشهدت دول أخرى، على الجانب المقابل، تراجعاً ملحوظاً، حيث تصدرت لاتفيا هذا الانخفاض بواقع 0.8 نقطة مئوية، تلتها إيرلندا بتراجع بلغ 0.7 نقطة مئوية، بالإضافة إلى انخفاض بواقع 0.3 نقطة مئوية في كل من سلوفينيا وفنلندا.