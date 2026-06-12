وزارة الاقتصاد والسياحة والاتحاد النسائي العام ينظمان ورشة "موسم شجرة الشعلة"

أبوظبي في 12 يونيو/ وام / نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة والاتحاد النسائي العام ورشة عمل تحت عنوان "موسم شجرة الشعلة"، وذلك في إطار مبادرة "نزرع للاستدامة" التي أطلقها الاتحاد، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وجاءت الورشة التي أقيمت في "حوي دبي" بمنطقة ند الشبا، تزامناً مع احتفالات العالم بيوم البيئة العالمي، وضمن مساعي مبادرة الإنتاج المنزلي للموظفات، حيث استهدفت موظفات من وزارة الاقتصاد والسياحة؛ بهدف تعزيز الوعي البيئي، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والزراعة المنزلية.

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتكثيف زراعة "شجرة الشعلة" في مختلف المواقع الحيوية والمجتمعية، لما لها من دور بيئي وجمالي متميز.

وأكدت سعادة بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن التعاون مع الاتحاد النسائي العام يجسد التزام الوزارة بدعم الجهود الوطنية لترسيخ ثقافة الاستدامة وتعزيز دور المرأة في القطاعات المستقبلية، لاسيما الزراعة الذكية والاقتصاد الأخضر، مشيرةً إلى أن مبادرة "نزرع للاستدامة" تسهم في تمكين الموظفات وتزويدهن بالمعارف والمهارات اللازمة لتبني ممارسات الزراعة المنزلية والإنتاج الذاتي بما يعزز الوعي البيئي داخل المجتمع، ومثمّنةً جهود الاتحاد النسائي العام في الجمع بين التوعية والتطبيق العملي لترسيخ مفاهيم الاستدامة وتحويلها إلى ممارسات يومية تدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد أخضر ومستدام.

وتضمنت الورشة، برنامجاً متكاملاً شمل تقديم نبذة تعريفية عن أهمية الأشجار ودورها في تعزيز الاستدامة، والتعريف بأساسيات الزراعة المنزلية وطرق العناية بالنباتات.

وشهدت الورشة تطبيقاً عملياً لزراعة شجرة الشعلة، تلاه زيارة ميدانية للحديقة المجتمعية للاطلاع على أفضل الممارسات الزراعية المستدامة. واختتمت الورشة بمسابقة تفاعلية حماسية لتعزيز المشاركة بين الموظفات، وتوزيع شتلات شجرة الشعلة على المشاركات لتشجيعهن على نقل المعرفة وتطبيقها في منازلهن، بما يسهم في دعم ثقافة الإنتاج الذاتي والمسؤولية المجتمعية.

وتعد مبادرة "نزرع للاستدامة" مشروعاً وطنياً رائداً يهدف إلى تمكين المرأة الإماراتية في القطاع الزراعي المستدام وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الأخضر.

وتضم الخطة التنفيذية للمبادرة 19 شريكاً إستراتيجياً و36 مشروعاً، تستهدف أكثر من 12,600 ألف مستفيدة عبر 473 ورشة تدريبية و190 رخصة مدعومة، موزعة على محاور التدريب والتطوير، والابتكار في الإنتاج الزراعي، والتنمية الزراعية المستدامة. كما تجسد المبادرة الرؤية الوطنية المتكاملة لتمكين المرأة في مختلف مجالات التنمية، وتؤكد التزام دولة الإمارات بدعم ريادة الأعمال النسائية والممارسات الزراعية المستدامة.