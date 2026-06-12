انطلاق أسبوع الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي 2026 بدبي

دبي في 12 يونيو/ وام / انطلقت اليوم في دبي فعاليات أسبوع الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي 2026، أحد أبرز التجمعات العلمية المتخصصة في المنطقة في مجال صحة الجهاز الهضمي وطب أمراض الجهاز الهضمي وتعزيز التعاون السريري متعدد التخصصات.

حضر افتتاح المؤتمر، الذي يستمر يومين بفندق "إنتركونتيننتال فستيفال سيتي"، معالي الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، والذي قام بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر برفقه عدد من المسؤولين.

ويشارك في الحدث نخبة من الخبراء والأطباء والباحثين والمتخصصين في الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز التبادل العلمي، وتطوير التعليم الطبي العملي، واستعراض أحدث الابتكارات والتطورات في مجال طب الجهاز الهضمي.

واستقطب المؤتمر هذا العام أكثر من 600 من المتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين وخبراء القطاع من 14 دولة، وأطباء الجهاز الهضمي والكبد، وجراحي الجهاز الهضمي والقولون، وأطباء الأورام والأشعة وعلم الأمراض، إضافة إلى الكوادر التمريضية والأكاديميين والباحثين والمتدربين والمتخصصين في الرعاية الصحية.

ويؤكد الحدث المكانة المتنامية لدولة الإمارات ومدينة دبي كوجهة عالمية للتعاون العلمي والابتكار الطبي والتعليم الصحي واستضافة المؤتمرات الطبية الدولية المتخصصة ويعكس مكانته كمنصة إقليمية رائدة تدعم الممارسات الطبية القائمة على الأدلة العلمية، وتساهم في تطوير التعليم السريري المتقدم والحوار العلمي في قطاع الرعاية الصحية للجهاز الهضمي الذي يشهد تطوراً متسارعاً.

ويجمع أسبوع الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي 2026 أكثر من 65 متحدثاً و30 شركة مشاركة، وتتضمن فعالياته تنظيم أربع جلسات علمية وثلاث ورش عمل متخصصة، بهدف تعزيز الممارسات السريرية، وتبادل الخبرات العلمية، ودعم التعاون متعدد التخصصات في مختلف مجالات الرعاية الصحية المتعلقة بأمراض الجهاز الهضمي.

وركزت النقاشات الافتتاحية على الأهمية المتزايدة للنهج المتكامل في رعاية أمراض الجهاز الهضمي، والتعليم العملي في تحسين نتائج الرعاية الصحية في مجالات أمراض الجهاز الهضمي والكبد، ومناظير الجهاز الهضمي، وإدارة الأمراض المرتبطة به.

وقال الدكتور علي الفزاري، رئيس المؤتمر الدولي لأسبوع الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي 2026 إن الحدث يعنى بالارتقاء بالرعاية الصحية لأمراض الجهاز الهضمي من خلال التعليم الطبي القائم على الأدلة العلمية، وتعزيز التعاون متعدد التخصصات، وتبادل الخبرات السريرية العملية، مؤكداً دوره كمنصة استثنائية ورائدة في هذا المجال وتعكس دورة هذا العام الأهمية المتزايدة لجمع المتخصصين من مختلف المجالات الطبية لمواجهة التحديات الصحية المتجددة ودعم تحسين نتائج الرعاية المقدمة للمرضى عالمياً.

وأكد الدكتور مازن الجابري، الرئيس التنفيذي للمؤتمر أن التطور المتسارع في طب الجهاز الهضمي يتطلب تعزيز التكامل بين التخصصات الطبية المختلفة، وتوسيع نطاق تبادل الخبرات العلمية والبحثية، بما يدعم تحسين الممارسات السريرية المبنية على الأدلة، ويرفع من كفاءة التشخيص والعلاج، ويسهم في تحقيق أفضل النتائج الصحية للمرضى على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن البرنامج العلمي يتضمن أربع جلسات رئيسية تستعرض أبرز التطورات في رعاية أمراض الجهاز الهضمي والممارسة السريرية الحديثة، بما في ذلك إدارة الحالات المعقدة مثل متلازمة القولون العصبي ومرض الارتجاع المعدي المريئي، ودور الميكروبيوم، والتقنيات المتقدمة مثل EUS وERCP.

وأضاف أن البرنامج يناقش أحدث العلاجات لمرض التهاب الأمعاء وفق الأدلة والخبرة السريرية، مع التركيز على التحديات عبر مختلف المراحل العمرية، إضافة إلى تقنيات التشخيص والعلاجات الموجهة التي تدعم مفهوم الرعاية الدقيقة وتحسن نتائج المرضى.

ويعد إطلاق مبادرة البث المباشر للتنظير الداخلي من أبرز محاور هذا العام، حيث تعرض الإجراءات المتقدمة مباشرة من إيطاليا تحت إشراف الدكتور أليساندرو ريبيتش، في سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة.

وتشمل فعاليات المؤتمر عقد ثلاث ورش عمل تطبيقية لتعزيز المهارات العملية والتفاعل السريري، والتعاون متعدد التخصصات بين مختلف اختصاصات الرعاية الصحية لتحسين نتائج علاج مرضى الجهاز الهضمي.

وسيحصل المشاركون في المؤتمر على 14 ساعة تطوير مهني مستمر (CPD) معتمدة من هيئة الصحة بدبي (DHA)، دعمًا للتعليم الطبي المستمر في مختلف تخصصات الجهاز الهضمي.

وينظم أسبوع الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، ويحظى بدعم نخبة من الجمعيات الرائدة والمنظمات الدولية وشركاء القطاع الصحي، من بينها المنظمة العالمية للتنظير الداخلي "WEO" والجمعية الأوروبية لتنظير الجهاز الهضمي "ESGE".