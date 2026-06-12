شرطة دبي تحصد 5 ميداليات في بطولة أوروبا لرجال الإنقاذ والإطفاء

دبي في 12 يونيو/ وام / حقق فريق رجال الإنقاذ في شرطة دبي إنجازاً دولياً مميزاً في "بطولة أوروبا لرجال الإنقاذ والإطفاء" التي أقيمت في ألمانيا، بمشاركة نخبة من الفرق الأوروبية والعالمية المتخصصة في مجالات الإنقاذ والإطفاء والاستجابة للحوادث الطارئة، وذلك بعد أن نجح الفريق في حصد خمس ميداليات متنوعة شملت ثلاث ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية على مستوى الفرق.

وجاءت نتائج الفريق بحصوله على الميدالية الذهبية على مستوى أوروبا، والميدالية الذهبية لفئة تحت 30 عاماً على المستوى الدولي، والميدالية الذهبية لفئة تحت 30 عاماً على مستوى أوروبا، إلى جانب الميدالية الفضية كثاني أسرع زمن في البطولة، فيما توج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في الترتيب العام للفرق.

واستقبل العميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي، اليوم أعضاء الفريق لدى عودتهم إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي، مهنئاً إياهم بهذا الإنجاز المشرف الذي يعكس المستوى الاحترافي الذي وصلت إليه كوادر شرطة دبي وقدرتها على تمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية بأفضل صورة.

وأكد العميد مرداس أن النتائج التي حققها الفريق تجسد ثمرة الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة لشرطة دبي لتطوير فرقها التخصصية والاستثمار في العنصر البشري، بما يسهم في رفع مستويات الجاهزية والكفاءة وفق أفضل المعايير العالمية.