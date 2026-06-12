شراكة بين "الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم" و"فيريرو الخليج" لدعم بطولات الألعاب المدرسية

دبي في 12 يونيو/ وام / وقع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، برعاية وزارة الرياضة، شراكة إستراتيجية مع "فيريرو الخليج" لدعم بطولات الألعاب المدرسية وتعزيز النشاط البدني في مدارس الدولة، بما يسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها، وترسيخ أنماط الحياة الصحية لدى الأطفال والناشئة والشباب، انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

ووقع الاتفاقية خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر وزارة الرياضة في دبي، سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وفابيو غريلي المدير الإقليمي لـ"فيريرو الخليج".

وبموجب الاتفاقية، ستدعم "فيريرو الخليج" من خلال برنامجها للمسؤولية الاجتماعية "الحركة بهجة وحياة" بطولات الألعاب المدرسية التي ينظمها الاتحاد لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من موسم 2026-2027، بما يشمل دعم التخطيط والتنظيم والتنفيذ الاحترافي للبطولات، إلى جانب المبادرات الهادفة إلى تعزيز النشاط البدني ونشر ثقافة الحياة الصحية بين الأطفال والشباب.

كما تنص الشراكة على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في المدارس والجامعات، وإطلاق مبادرات داعمة لزيادة مشاركة الشباب في الأنشطة الرياضية.

وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن الاتفاقية تمثل خطوة إستراتيجية ضمن جهود وزارة الرياضة والاتحاد لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الوطنية وتوفير بيئة متكاملة تسهم في تطويرها وصقل قدراتها، بما يدعم تنافسية الرياضة الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف: كما تعكس الاتفاقية التزام الوزارة والاتحاد بدعم النشء والشباب عبر منظومة متكاملة تبدأ من المراحل العمرية المبكرة وتمتد إلى برامج التدريب والتأهيل والدعم الفني، بما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسين للرياضة التنافسية وتعزيز حضور الدولة في المحافل الرياضية العالمية.

وأعرب فابيو غريلي عن اعتزازه بالتعاون مع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي دعماً لجهود وزارة الرياضة في تطوير المنظومة الرياضية وتعزيز رفاه المجتمع، مؤكداً التزام "فيريرو الخليج" بمواصلة دعم المبادرات التي تشجع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة.

وأشار إلى أن الشراكة تعكس توافقاً بين الجانبين في دعم رؤية وزارة الرياضة نحو بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً، من خلال توفير فرص ومبادرات تعزز ممارسة الرياضة وترسخ القيم الإيجابية المرتبطة بها.