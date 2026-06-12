"مستشفى مدينة زايد" ينجح في إزالة أنبوب تغذية مدفون بعمق عبر منظار علاجي متقدم

أبوظبي في 12 يونيو/ وام / نجح مستشفى مدينة زايد التابع لـ"صحة"، إحدى شركات مجموعة "بيورهيلث"، في إجراء منظار علاجي متقدم مكن من إزالة أنبوب تغذية مدفون بعمق باستخدام تقنيات طفيفة التوغل، في إنجاز يجسد التوسع المتواصل في قدرات المناظير العلاجية المتقدمة بمنطقة الظفرة.

وكان المريض يعاني فتحة في القصبة الهوائية، ويعتمد على أنبوب تغذية عبر المعدة "PEG" منذ خمس سنوات، إلا أن الأنبوب فقد وظيفته بالكامل مع مرور الوقت نتيجة مضاعفة تُعرف باسم متلازمة الدعامة المغمورة لأنبوب التغذية "Buried Bumper Syndrome"، حيث ينغرس الجزء الداخلي من الأنبوب داخل جدار المعدة.

وأشارت التقييمات الطبية السابقة إلى احتمال الحاجة إلى إزالة الأنبوب جراحياً عبر فتح البطن، غير أن فريق أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى مدينة زايد نجح في احتواء هذا التحدي عبر توظيف تقنيات منظارية متقدمة، مكّنته من إزالة الأنبوب المدفون بأمان وكفاءة، وتجنيب المريض الخضوع لجراحة كبرى عالية الخطورة.