اختتام فعاليات الحفل السنوي لتوزيع جوائز مجموعة دبي للجودة

دبي في 12 يونيو/ وام / برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة دبي للمطارات الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة اختتمت مجموعة دبي للجودة أمس الحفل السنوي لتوزيع جوائز المجموعة بتكريم 146 فائزا من الإمارات ودول الخليج العربي من مؤسسات حكومية وخاصة وذلك ضمن 8 جوائز.

وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة والدكتور هزاع خلفان النعيمي رئيس مجموعة دبي للجودة بتكريم الفائزين والرعاة بحضور نخبة من كبار الشخصيات القيادية بالدولة وأصحاب المعالي والسعادة والمدراء التنفيذيين للشركات المشاركة والرعاة الداعمين والشركاء الإعلاميين ولفيف من ممثلي وسائل الإعلام.

وشهد الحفل تكريم الفائزين في كل من جائزة الإمارات للسيدات في نسختها الحادية والعشرين وجائزة أفكار عربية الدولية في نسختها الثامنة عشرة وجائزة التحسين المستمر العالمية في نسختها الرابعة عشرة وجائزة أفكار الإمارات في نسختها الثانية عشرة وجائزة الإمارات للابتكار في نسختها السادسة وجائزة الذكاء الاصطناعي العالمية في نسختها الثانية وجائزة التميز الطبي العالمية في نسختها الثانية وجائزة الاستدامة العالمية في نسختها الأولى وذلك بحضور ممثلي الجهات الفائزة والرعاة والشركاء والإعلاميين.

وأكدت مجموعة دبي للجودة أن جوائزها السنوية تواصل دورها كمنصة مؤسسية للاحتفاء بالمبادرات الرائدة وتسليط الضوء على التجارب المتميزة التي تسهم في رفع مستويات الأداء وتعزيز ثقافة الابتكار ودعم مستهدفات التنافسية والاستدامة في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأعرب الدكتور هزاع خلفان النعيمي رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة عن فخره بهذا التجمع السنوي والاحتفاء بالفائزين في الحفل الختامي لجوائز المجموعة الذي ينظم سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم والذي دأب على دعم المجموعة وبفضل توجهات سموه لمسيرة الابتكار والتميز المؤسسي استطاعت المجموعة تعزيز رؤيتها والتي أثمرت عن استقطاب 400 مشاركة من كبرى المؤسسات الحكومية والخاصة في المنطقة وتشكيل لجان تحكيم مكونة من 236 مقيما محترفا محليا ودوليا وتكريم 146 فائزا من الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان وهذا برهان على ان جوائز المجموعة تعد منصة للتميز لتتويج الشركات الرائدة والأكثر تميزا في المنطقة كونها مركزا للابتكار والتميز المؤسسي.

كما كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة الرعاة الداعمين للمجموعة وذلك تقديرا لدعمهم وثقتهم ومساهمتهم في إنجاح الحفل السنوي لتوزيع جوائز مجموعة دبي للجودة وتجسيدا لتقدير المجموعة لشركائها الإستراتيجيين والداعمين ودورهم الفاعل في دعم مسيرة الجودة والتميز والابتكار في الدولة.

فيما كرم سموه جائزة الإمارات للسيدات وشملن 22 فائزة من المتميزات والرائدات في جائزة الإمارات للسيدات في نسختها الحادية والعشرين والمنافسة من بين 90 متسابقة

وتم تكريم 47 فكرة فائزة في جائزة الأفكار العربية الدولية في نسختها الثامنة عشرة والمنافسة مع 115 فكرة دولية ومحلية.

وكرم أيضا 23 حالة دراسية فائزة في جائزة التحسين المستمر العالمية في نسختها الرابعة عشر والمنافسة مع 90 حالة دراسية دولية ومحلية.

وتم أيضا تكريم 24 فكرة فائزة في جائزة أفكار الإمارات في نسختها الثانية عشر والمنافسة مع 60 فكرة محلية.

كما تم تكريم الفائزين في جائزة الإمارات للابتكار في نسختها السادسة وكذلك الفائزين في جائزة الذكاء الاصطناعي العالمية في نسختها الثانية والفائزين في الدورة الثانية لجائزة التميز الطبي العالمية وتم تكريم الفائزين في الدورة الأولى لجائزة الاستدامة العالمية.