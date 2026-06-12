صندوق محمد بن راشد للابتكار يستعرض ابتكارات أعضاء الدفعة الـ11 من برنامج مسرع الابتكار

دبي في 12 يونيو/ وام / استضاف صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الدولة، اليوم المخصص لعرض ابتكارات أعضاء الدفعة الحادية عشرة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق.

وجمعت الدفعة الجديدة نخبة من أكثر المبتكرين الواعدين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، حيث يعمل كل منهم على تطوير حلول تهدف إلى معالجة احتياجات ملحة في السوق واغتنام فرص النمو المستقبلية في قطاعات تشمل الاستدامة، والصحة، والتعليم، والمياه، والروبوتات، والتكنولوجيا.

واحتفت الفعالية بإنجازات هذه الشركات المبتكرة والتقدم الذي أحرزته، وساهمت في تسليط الضوء على الإمكانات التجارية لمشاريعهم، وربطهم بالجهات المعنية التي يمكن أن تدعم المرحلة التالية من نموهم.

وقالت فاطمة يوسف النقبي وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار، إن برنامج مسرّع الابتكار يواصل تجسيد التزام الصندوق بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية، القادرة على الإسهام في منظومة الابتكار في دولة الإمارات ودعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.

وأضافت : يمثل يوم العروض مرحلة مهمة ضمن هذا المسار، إذ يبرز التقدم الذي حققه رواد الأعمال، والإمكانات التجارية للحلول التي يعملون على طرحها في السوق، ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم العملي والتوجيه الاستراتيجي وإتاحة الوصول إلى منظومة الابتكار التي يحتاجها رواد الأعمال للتوسع بثقة وتحقيق أثر ملموس، بما يسهم في دعم الرؤية الوطنية الهادفة إلى بناء مستقبل قائم على الابتكار ومنظومة اقتصادية تتسم بالمرونة.

واستهل الحفل فعالياته بكلمة ترحيبية ألقاها شاكر زينل، الرئيس التنفيذي للأعمال في مصرف الإمارات للتنمية ومدير صندوق محمد بن راشد للابتكار، ثم قدمت الشركات الأعضاء عروضها أمام لجنة تقييم تضمنت كلاً من فيصل بن جمعة بالهول، رئيس مجلس إدارة J&F القابضة؛ والدكتور أنس بطاو، الشريك في Zacua Ventures؛ وربيع خوري، الشريك الإداري لدى شركة Middle East Venture Partners "MEVP"؛ وتنفير شاه، رائد الأعمال والمستشار الخبير في قطاع التكنولوجيا المالية وعضو لجنة الاستشارات والقرارات في صندوق محمد بن راشد للابتكار.

وقيّمت لجنة التحكيم العروض استناداً إلى معايير الابتكار، وإمكانية التوسّع، والأثرين الاجتماعي، والاقتصادي.

ونالت شركة "بيل بوي" جائزة أفضل عرض، فيما حصدت شركة "فارميدك" جائزة أفضل شركة محلية من الإمارات، أما جائزة الأعمال الأكثر تأثيراً فكانت من نصيب شركة "بالمير".

ويواصل صندوق محمد بن راشد للابتكار من خلال برنامج مسرّع الابتكار دعم الشركات ذات الإمكانات العالية، حيث يوفر لأعضائه فرصة مميزة للاستفادة من الإرشاد المتخصص، والتوجيه المرتبط بمتطلبات السوق، وشبكة أوسع من الشركاء الإستراتيجيين.

وتجسّد كل دفعة دور البرنامج في مساعدة الشركات المبتكرة على قدراتهم التنافسية وتوسيع نطاق أعمالهم.