"ديوا" تحقق ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي بنسبة سعادة 98.9%

دبي في 12 يونيو / وام / أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ذاتي التنفيذ والقيادة لترسيخ مكانة دبي مدينة للمستقبل، مسترشدة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

جاء ذلك خلال "خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد" التي نظمتها الهيئة في مبناها الرئيسي الجديد "الشراع"، بحضور فريق الإدارة العليا وممثلي شركتي "إس إيه بي" و"ماكينزي".

وأوضح معاليه أن الهيئة تقود قطاع المؤسسات الخدماتية عالمياً منذ انطلاق رحلتها في الذكاء الاصطناعي عام 2017، محققة أسبقية دولية ومحلية كأول مؤسسة تتيح خدماتها عبر منصات "شات جي بي تي" ونموذج "غوغل" (NotebookLM) لإنتاج المحتوى الصوتي، وأول جهة حكومية في الدولة تعتمد وكيل "مايكروسوفت 365" للعمل المشترك.

وأشار معاليه إلى أن دمج هذه التقنيات المتقدمة في كافة قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع أسهم بشكل ملموس في تعزيز الكفاءة، وتقليص زمن استرداد مبالغ التأمين إلى ثماني دقائق فقط دون تدخل بشري، وتحقيق المركز الأول عالمياً في 13 مؤشراً للأداء، وتسجيل 98.9% في مؤشر السعادة اللحظي، إلى جانب تفاعل الموظف الافتراضي "رماس" مع 13 مليون استفسار.

واختتم معاليه بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل المشترك لتحسين الكفاءة التشغيلية التي استعرضتها الخلوة من خلال جلسات متخصصة ومبادرات نوعية، بما يدعم توجهات الهيئة المستقبلية وتطلعاتها في مجال التحول الرقمي.