"موارد عجمان" تعزز جاهزية الكفاءات الوطنية في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي

عجمان في 12 يونيو/ وام / نظّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان جلسة معرفية متخصصة بعنوان "من الابتكار إلى الأثر: قيادة التحول الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي"؛ لخريجي دبلوم "رحلة صناع الابتكار" لتعزيز الكوادر الحكومية بأدوات المستقبل، وتحويل الأفكار الابتكارية إلى أثر حكومي مستدام.

واستهدفت الورشة خرّيجيّ الدبلوم الذي نظّمته الدائرة بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في مختبر الابتكار بمركز "عجمانX"، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنمية وتمكين رأس المال البشري، وترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لقيادة رحلة التحول الحكومي الذكي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 وتوجُّهات دولة الإمارات في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي.

وقدّم الجلسة الدكتور سعيد خلفان الظاهري، خبير استشراف المستقبل والابتكار والذكاء الاصطناعي، حيث استعرض أهمية الذكاء الاصطناعي كمسرّع للابتكار وأداة لتحويل سير العمل، مسلّطاً الضوء على نموذج الإمارات الرّيادي عالمياً في الابتكار الحكومي.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور المرتبطة بتطوير نماذج العمل الحكومي المستقبلية، وكيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمليات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات، ودعم عمليات صناعة القرار المبني على البيانات، بما يسهم في تحقيق أثر مؤسسي مستدام وقابل للقياس.

وتطرقت الجلسة إلى التحولات المتسارعة التي تشهدها الحكومات عالمياً؛ من الرقمية، إلى المدعومة بالذكاء الاصطناعي كما تناولت مفهوم "تصفير البيروقراطية الحكومية" باعتباره أحد النماذج الوطنية الرائدة الهادفة إلى تبسيط الإجراءات ورفع جودة تجربة المتعاملين وتعزيز الكفاءة التشغيلية في الجهات الحكومية.

واستعرضت الجلسة المهارات التقنية والإنسانية للابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل، والدور الجديد للكوادر الحكومية في قيادة التغيير وصناعة الخدمات الحكومية المستقبلية.