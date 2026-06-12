سفير الإمارات يلتقي الأمين العام لوزارة الخارجية بدولة قطر

الدوحة في 12 يونيو/ وام / التقى سعادة سعيد عبد الله القمزي سفير دولة الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، وذلك بمناسبة توليه مهام عمله سفيراً لدولة الإمارات لدى دولة قطر.

ورحب سعادة الأمين العام بسعادة السفير متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مشيداً بعمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر وتعاون وثيق في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم المصالح المتبادلة ويحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.