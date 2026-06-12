“أراضي دبي” تحصد ذهبية جائزة الذكاء الاصطناعي العالمية 2025

دبي في 12 يونيو/ وام / حصدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي جائزة “الذكاء الاصطناعي العالمية 2025” ضمن الفئة الذهبية التابعة لمجموعة دبي للجودة تقديراً لنجاحها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي لتطوير الخدمات العقارية وتعزيز كفاءة العمليات والارتقاء بتجربة المتعاملين بما يدعم التحول الرقمي ويعزز تنافسية القطاع العقاري في الإمارة.

وتسلم سعادة عمر حمد بوشهاب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي الجائزة خلال حفل رسمي أقيم برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

ويعد هذا التكريم من أبرز الجوائز المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى القطاعين الحكومي والخاص إذ يستند إلى معايير عالمية في التميز المؤسسي والابتكار ويكرم الجهات التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية وتسريع النمو المستدام.

ويعكس الفوز نجاح دائرة الأراضي والأملاك في دمج حلول الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة عملها وخدماتها الرقمية بما يسهم في تقديم خدمات أكثر سرعة وموثوقية وتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات بما يواكب تطلعات المتعاملين واحتياجات السوق العقاري المتنامية.

وأكدت الدائرة أن هذا الإنجاز يجسد التزامها بتبني أحدث التقنيات وتطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة واستدامة كما يعكس الرؤية الاستشرافية لقيادة دبي التي جعلت الابتكار والتحول الرقمي ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية العالمية للإمارة.

وتواصل الدائرة الاستثمار في الحلول الذكية والبيانات المتقدمة دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 بما يعزز جاهزية القطاع للمستقبل ويرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الابتكار العقاري والتحول الرقمي.