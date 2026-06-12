غداً.. انطلاق تحدي سبارتن سيتي في أبوظبي بمشاركة آلاف المتسابقين

أبوظبي في 12 يونيو/ وام / تنطلق غداً منافسات تحدي "سبارتن سيتي" في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، بمشاركة آلاف الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية وفرق الشركات والعائلات والمشاركين للمرة الأولى، ضمن فعالية رياضية ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي و"سبارتن ميدل إيست" بالتعاون مع مجموعة أي تي بي الإعلامية.

ويشهد الحدث إقامة سباق بطول 3 كيلومترات يضم 15 من أشهر حواجز سبارتن المصممة لاختبار القوة والتحمل والرشاقة والقدرة على مواجهة التحديات، حيث ينطلق المشاركون من داخل الاتحاد أرينا مروراً بمجموعة من الحواجز وصولاً إلى شاطئ ياس باي، قبل العودة إلى خط النهاية داخل الاتحاد أرينا.

ويحصل جميع المشاركين الذين ينجحون في إنهاء السباق على ميدالية سبارتن وقميص تذكاري خاص بالحدث، في تجربة رياضية تجمع بين التحدي والمتعة في واحد من أبرز الوجهات الرياضية والترفيهية في الدولة.

كما يتضمن البرنامج منافسات "سبارتن كيدز"، التي تتيح للأطفال من عمر 4 إلى 14 عاماً خوض تحديات مصممة بما يتناسب مع فئاتهم العمرية، من خلال سباقات مفتوحة لمسافتي كيلومتر واحد و1.5 كيلومتر، فيما يقام سباق 3 كيلومترات بصيغة تنافسية تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس وتنمية روح التحدي لدى المشاركين الصغار في أجواء داعمة ومحفزة.

ويحصل جميع الأطفال المشاركين على ميداليات إنهاء السباق، فيما ينال أصحاب المراكز الأولى في سباق الأطفال لمسافة 3 كيلومترات عضويات ياس السنوية الفضية المقدمة من "ميرال".

وتأتي عودة "سبارتن سيتي" بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من الحدث، والتي شهدت مشاركة أكثر من 2000 متسابق، حيث تستهدف النسخة الحالية استقطاب آلاف المشاركين من مختلف المستويات الرياضية في يوم حافل بالتحدي والحماس وروح المنافسة.

وأكد سعادة طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن "سبارتن سيتي" تجسد التزام المجلس المستمر بتشجيع أنماط الحياة النشطة، وتوفير فرص متنوعة تتيح للأفراد من مختلف الأعمار والقدرات ممارسة النشاط الرياضي والمشاركة في الفعاليات المجتمعية.

وقال إن المجلس يتطلع إلى استقبال المشاركين من مختلف أنحاء دولة الإمارات وخارجها لخوض تجربة رياضية عالمية تحتفي بروح التحدي وتجاوز الصعوبات وتعزز قيم التفاعل المجتمعي.

ومن المقرر أن تنطلق دفعات المتسابقين تباعاً كل 15 دقيقة اعتباراً من الساعة 7:15 صباحاً، وسط أجواء رياضية حافلة بالتحديات والأنشطة المصاحبة التي تعكس المكانة المتنامية لأبوظبي كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية النوعية.