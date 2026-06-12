"سيدات أعمال الفجيرة" يرسخ حضور المرأة اقتصادياً

الفجيرة في 12 يونيو/ وام/ يضطلع مجلس سيدات أعمال الفجيرة بأدوار رئيسة في تفعيل دور المرأة وتعزيز حضورها في الاقتصاد المحلي للإمارة، عبر تهيئة البيئة الداعمة لإطلاق المشاريع وتنميتها.

ويعد المجلس المظلة المؤسسية الجامعة لسيدات الأعمال في الفجيرة، إذ بلغت شبكة الأعضاء أكثر من 198 عضوة مسجلة، حيث يوفر لهن منصات للتواصل وتبادل الخبرات، فضلاً عن ربطهن بالفرص الاستثمارية والأسواق الإقليمية والدولية.

وقالت سعادة عائشة الجاسم رئيس مجلس سيدات أعمال الفجيرة، إن المجلس يولي اهتماماً كبيرا بالجيل الشاب من السيدات، إيمانا بأنهن ركيزة الاقتصاد الوطني المستقبلي، إذ يحرص على التواصل والتنسيق مع المؤسسات التعليمية والجامعات لتعريف الطالبات بمفاهيم ريادة الأعمال وتحويلها إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع.

وأشارت إلى برامج الإرشاد والتوجيه التي يقدمها المجلس بهدف ربط الشابات المقبلات على ريادة الأعمال بسيدات أعمال متمرسات، ما يوفر لهن بيئة آمنة لاختبار أفكارهن وتطوير خططهن التجارية، ويُمكّنهن من الانطلاق على المستقبل العملي بثقة ووضوح.

وأضافت أن المجلس وقع أكثر من 10 شراكات واتفاقيات تعاون مع جهات إقليمية ودولية متنوعة، بهدف تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وفتح أسواق جديدة أمام منتجات وخدمات رائدات الأعمال في الدول العربية والأفريقية والأوروبية، إلى جانب إطلاق مبادرات اجتماعية واقتصادية تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير استراتيجيات تسويقية مشتركة تُسهم في ترسيخ حضور سيدات الاعمال في الفجيرة على الساحة الدولية.

وأطلق المجلس منذ تأسيسه عدة مبادرات لتسليط الضوء على نماذج النجاح النسائية وابرازها، وفي مقدمتها تنظيم الفعاليات والملتقيات التي تُتيح لرائدات الأعمال مشاركة تجاربهن و إلهام الأجيال القادمة، كما عمل على توثيق قصص النجاح وتداولها عبر قنواته المختلفة، ومنها مشاركة المجلس في منتدى مجالس سيدات الأعمال في الإمارات.

ويوفر المجلس منصات التواصل والشبكات المهنية التي تربط أعضائه بفرص العمل والاستثمار، ويحرص على تنظيم فعاليات وملتقيات اقتصادية واجتماعية تشكل بيئة خصبة لتبادل الأفكار والخبرات.

كما يحرص المجلس على بناء جسور التعاون مع المؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية لضمان وصول أعضائه الى الموارد والتسهيلات اللازمة، اضافة الى تعزيز الوعي بأهمية الترخيص وتأسيس المشاريع وفق الأطر القانونية.

ويتطلع المجلس خلال المرحلة القادمة إلى تحقيق جملة من المستهدفات الطموحة، وفي مقدمتها توسيع قاعدة العضوية، من حيث عدد المنتسبات ومجالات العمل، وتفعيل المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات، وطنية، وإقليمية، ودولية.

ويسعى المجلس إلى إطلاق برامج تمكين نوعية موجّهة للمرأة في القطاعات المستقبلية، وتعزيز حضوره في المحافل الاقتصادية الكبرى.