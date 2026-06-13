"توازن" يرسخ موقعه كمُمكّن إستراتيجي للصناعات الدفاعية الوطنية في "يوروساتوري 2026"

أبوظبي في 13 يونيو /وام/ يُرسّخ مجلس التوازن للتمكين الدفاعي موقعه كمُمكّن إستراتيجي لمنظومة الدفاع والأمن الوطنية، من خلال مشاركته في معرض "يوروساتوري 2026 للدفاع والأمن"، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في القطاع، والذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو 2026 تحت شعار "استشراف تحديات الدفاع والأمن".

ويواصل المجلس، من هذا المنطلق، بالتعاون مع وزارة الدفاع، وبتنظيم من شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، دعم وتمكين الشركات الوطنية وتعزيز حضورها تحت جناح وطني موحّد، ليفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين، ويسهم في بناء شراكات نوعية، ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة، وتطوير القدرات الوطنية، دعماً لنمو القاعدة الصناعية الدفاعية ويعزز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل.

ويضم وفد المجلس سعادة مطر علي الرميثي، مدير عام مديرية التخطيط والمشتريات، وسعادة شريف هاشم الهاشمي، مدير عام مديرية التطوير الصناعي، إلى جانب سعادة ماجد أحمد الجابري، المدير التنفيذي لقطاع برنامج التوازن الاقتصادي، وسعادة ماجد سيف الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع البحث والتطوير.

وتضطلع المديريات المشاركة بأدوار تكاملية ضمن مسارات عمل مترابطة تعكس النهج المؤسسي الذي يتبناه المجلس؛ حيث تركز مديرية التخطيط والمشتريات على دعم مسارات الاستحواذ الدفاعي وبناء الشراكات المرتبطة بمتطلبات القدرات المستقبلية، فيما تواصل مديرية التطوير الصناعي استكشاف فرص النمو الصناعي وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.

كما يشكّل التواجد في هذا الحدث فرصة لإجراء سلسلة من اللقاءات الثنائية والنقاشات المتخصصة مع الجهات الحكومية والشركات الدفاعية الأوروبية والعالمية والمؤسسات البحثية الرائدة، بما يتيح تبادل الخبرات واستكشاف مجالات تعاون جديدة تسهم في تطوير المنظومة الصناعية الوطنية وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.

ويشارك ضمن الوفد نخبة من الكفاءات الوطنية الإماراتية من المهندسين والمتخصصين العاملين في مديريات المجلس، والذين يجسدون مستوى متقدماً من التأهيل والخبرة في المجالات التقنية والصناعية والإستراتيجية ذات الصلة بقطاع الدفاع والأمن، بما يعكس تطور القدرات الوطنية في بناء كوادر متخصصة. كما يتيح تواجدهم في هذا الحدث الاطلاع على أحدث التوجهات العالمية واستكشاف القدرات والتقنيات المتقدمة في القطاع، بما يسهم في تعزيز نقل المعرفة وتوسيع آفاق التطوير في المجالات الفنية والصناعية ذات الصلة.

وقال سعادة شريف هاشم الهاشمي، إن قطاع الدفاع والأمن العالمي يشهد تحولات متسارعة تعيد تشكيل مفاهيم الجاهزية والقدرة والتنافسية، الأمر الذي يتطلب مواصلة الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتعزيز التكامل بين الصناعة والتكنولوجيا والابتكار، مضيفا أن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، يحرص من هذا المنطلق، على توسيع نطاق تعاونه مع الشركاء الدوليين واستكشاف الفرص التي تسهم في دعم منظومة دفاعية وصناعية وطنية أكثر تقدماً واستدامة.

وأضاف أن فرنسا وأوروبا تمثل أحد المراكز العالمية الرائدة في العديد من الصناعات والتقنيات الدفاعية المتقدمة، وهو ما يتيح فرصاً مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات وبناء شراكات نوعية تخدم المصالح المشتركة، وان المجلس ينظر إلى هذه اللقاءات باعتبارها امتداداً لجهود دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كشريك موثوق ومؤثر في منظومة الصناعات الدفاعية العالمية، وبما يدعم تطوير القدرات الوطنية ويعزز جاهزية القطاع لمتطلبات المستقبل.