تخريج منتسبي دورة الدراجات النارية التأسيسية

أبوظبي في 13 يونيو/ وام/ احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج 20 منتسبا من وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني بعد اجتيازهم دورة «الدراجات النارية التأسيسية» التي نظمها فرع التدريب المروري بمدينة العين.

وقال العقيد عبدالكريم خليفة الحمادي، مدير إدارة المعاهد الشرطية والأمنية بالإنابة إن الدورة تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي لتطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزية الكوادر الأمنية وفق أفضل الممارسات الشرطية الحديثة، بما يعزز كفاءة الأداء الميداني ويدعم أمن المجتمع وسلامته.

وتضمن البرنامج التدريبي محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في مهارات قيادة الدراجات النارية والسلامة المرورية والاستجابة السريعة والتعامل مع مختلف الحالات الميدانية .

وفي ختام الحفل، تم تكريم الخريجين وتسليمهم شهادات اجتياز الدورة، حيث أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لشرطة أبوظبي على ما وفرته من برامج تدريبية متخصصة أسهمت في تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز جاهزيتهم العملية