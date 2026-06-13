مركز الجزيرة الحمراء ينظم مجالس المتعاملين برأس الخيمة

رأس الخيمة في 13 يونيو / وام / نفّذ مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل برأس الخيمة، مجالس المتعاملين تحت شعار "جيل واعٍ ومتميز وآمن" استهدف من خلالها الكوادر الإدارية والتعليمية وطالبات مدرسة زينب الحلقتين الثانية والثالثة للبنات وأولياء الأمور.

وحضر المجلس العقيد محمد سعيد امباسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والعقيد الدكتور سالم المسافري رئيس المركز، وممثلون عن إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادي، ومجلس أولياء الأمور والكوادر الإدارية والتعليمية بالمدرسة والطالبات وأولياء الأمور وطلاب من مدرسة الجزيرة الحمراء للبنين.

وأشار المسافري إلى المجلس الذي استهدف طلبة وطالبات الثانوية العامة وقال إنه جاء بهدف تسليط الضوء على أهمية الشراكة والعلاقة الترابطية القائمة بين أولياء الأمور والمدارس من جهة والأجهزة الشرطية من جهة أخرى، ودورها في تعزيز الأمن والأمان، وحماية الأبناء، وغرس قيم احترام القوانين والأنظمة لديهم، بما يسهم في تعزيز مسيرة الأمن التي نعيشها في دولتنا الحبيبة تحت مظلة قيادتنا الرشيدة وجهود وزارة الداخلية.