أبوظبي تحتضن نصف نهائي تحكيم إيمي الدولية 2026 للسنة الخامسة عشرة

أبوظبي في 13 يونيو/وام/ استضافت أبوظبي أمس الجولة نصف النهائية من تحكيم جوائز الإيمي الدولية®️ لعام 2026 للعام الخامس عشر على التوالي .

وتُعد هذه الجولة التي استضافتها مجموعة بيراميديا- مرحلة محورية ضمن مسار جوائز الإيمي الدولية، إذ تخضع الأعمال المشاركة من مختلف دول العالم لعملية تقييم دقيقة وسرية من قبل لجان تحكيم متخصصة. ومن المقرر الإعلان عن قائمة الترشيحات النهائية في شهر سبتمبر المقبل، على أن يقام حفل توزيع جوائز الإيمي الدولية في مدينة نيويورك يوم 23 نوفمبر 2026.

ضمت الجولة نخبة من كبار المتخصصين والخبراء في قطاع الإعلام والترفيه من بينها المخرج عادل أديب، والكاتب والإعلامي محمد منير، والممثل منذر رياحنة، والممثلة منال سلامة، والمنتجة والممثلة ميساء مغربي، والإعلامية والممثلة مهيرة عبدالعزيز، والممثل قيس الشيخ نجيب، والمنتج جان شارل، والممثل جولشان غروفر، والممثلة أمل محمد إلى جانب عدد من التنفيذيين والخبراء والمتخصصين في الصناعة من مختلف أنحاء العالم.

ويقيم الخبراء الأعمال المشاركة ضمن إحدى فئات الجائزة، تحت إشراف ممثل عن الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية .

وقالت نشوة الرويني، عضو مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية (إيمي):"نفخر باستضافة الجولة النصف النهائية لتحكيم جوائز الإيمي الدولية للعام الخامس عشر على التوالي، وهو ما يعكس المكانة التي رسختها أبوظبي كمركز عالمي يجمع المبدعين والخبراء وصناع القرار في قطاع الإعلام والترفيه، ويسهم في تعزيز الحوار المهني وتبادل الخبرات والاحتفاء بالتميز في صناعة التلفزيون."

وتكرّم الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية التميز في البرامج التلفزيونية المنتجة خارج الولايات المتحدة الأمريكية من خلال جوائز الإيمي الدولية®️ السنوية التي تُقام في مدينة نيويورك. وتشمل الجوائز فئات متعددة، منها الدراما والكوميديا والأفلام الوثائقية وبرامج الأطفال والأخبار والبرامج الترفيهية والأداء التمثيلي والمسلسلات القصيرة، إضافة إلى جائزتي «المديرية» و«المؤسسين» الخاصتين.

وتضم الأكاديمية في عضويتها نخبة من كبار المتخصصين في قطاع التلفزيون من أكثر من 60 دولة حول العالم، كما تنظم فعاليات ومنتديات مهنية وفرصاً للتواصل وتبادل الخبرات بين العاملين في الصناعة على المستوى الدولي.