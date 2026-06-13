تفوق لافت للبراعم والناشئين في "الإمارات للجوجيتسو"

أبوظبي في 13 يونيو / وام / واصل أبناء الإمارات تألقهم في بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو، وعززوا صدارتهم للترتيب العام للدول مع ختام منافسات اليوم الثاني، التي أقيمت في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي، بمشاركة واسعة لفئات البراعم والصغار والناشئين من البنين والبنات .

وتصدرت الإمارات برصيد 242,940 نقطة بفارق كبير عن البرازيل صاحبة المركز الثاني برصيد 72,500 نقطة، فيما حلت روسيا ثالثة برصيد 43,400 نقطة .

وحضر المنافسات اليوم سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الأماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة سلطان اليبهوني الظاهري مدير مكتب سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وحميد الكتبي عضو مجلس إذارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، إلى جانب طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وعلى مستوى الأكاديميات، كانت المشاركة قياسية، وحافظت أكاديمية كوماندو جروب على صدارة الترتيب العام برصيد 56,850 نقطة، وتلتها أكاديمية M.O.D في المركز الثاني برصيد 32,000 نقطة، فيما جاء فريق ADMA في المركز الثالث برصيد 23,050 نقطة .

وتنسجم النتائج مع النهج الاستراتيجي الذي تتبناه الإمارات في تطوير اللعبة، من خلال استضافة وتنظيم أكبر البطولات العالمية، وتوفير بيئة تنافسية متكاملة تسهم في صقل المواهب وتعزيز مسيرة التميز الرياضي، وصولاً إلى تحقيق الصدارة في مختلف المحافل القارية والعالمية.

وشهدت منافسات اليوم الثاني حضوراً جماهيرياً لافتاً، حيث امتلأت مدرجات الصالة بالعائلات وأولياء الأمور الذين حرصوا على مؤازرة اللاعبين واللاعبات وتشجيعهم على امتداد ساعات البطولة .

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري، أن منافسات فئات البراعم والصغار والناشئين تمثل إحدى أهم المحطات في أجندة الاتحاد، نظراً لدورها المحوري في إعداد أبطال المستقبل وترسيخ القيم الرياضية لدى الأجيال الناشئة.

وقال إن الاتحاد يفخر بالمستوى المميز الذي قدمه اللاعبون في مختلف الفئات العمرية، وبالحضور الكبير للعائلات التي شكلت جزءاً أساسياً من نجاح هذا اليوم، مشيراً إلى أن هذه الفئات تمثل قاعدة الهرم الرياضي، ومنها ينطلق أبطال المستقبل الذين سيواصلون رفع راية الإمارات في المحافل القارية والعالمية.

وأضاف أن التفاعل الإيجابي بين اللاعبين وأولياء الأمور يعكس نجاح رؤية الاتحاد في بناء مجتمع رياضي متكامل يجعل من الجوجيتسو أسلوب حياة وقيمة تربوية إلى جانب كونها رياضة تنافسية، مؤكداً مواصلة العمل على توفير أفضل البيئات التدريبية والتنظيمية لهذه الفئات بما يسهم في تطوير قدراتهم وصقل مواهبهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم داخل وخارج البساط.

وتتواصل منافسات البطولة غداً بإقامة نزالات فئات الشباب واليافعين، إلى جانب نزالات المحترفين من أصحاب الأحزمة البنفسجية والبنية والسوداء .