"الإمارات للجودو" يشارك في "جراند بري تشينغداو" بالصين

أبوظبي في 13 يونيو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجودو مشاركة منتخبنا الوطني الأول متصدر التصنيف العربي - في بطولة (جراند برى تشينغداو الكبرى للجودو)، التي يستضيفها الاتحاد الصيني للجودو بإشراف الاتحاد الدولي، من 26 إلى 28 يونيو الحالي.

وقال سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، إن بعثة يرأسها سعادة الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس الاتحاد ، تضم المدرب فيكتور سيكرتوف والطاقم المساعد ، بجانب اللاعبين : سيمون قسطنطين، في الوزن الخفيف (تحت 60 كجم)، ونارمند بيان(تحت 66 كجم)، وبشيرات خرودي في (وزن 52 كجم) ، وفي وزن الخفيف المتوسط يشارك ناجي يزبيك ومحمد بيك تحت 73 كجم، وعمر جاد، وطلال شفيلي (تحت 81 كجم)، ويضم الوزن الثقيل أرام جورجيان، (تحت 90 كجم)، وظفار كوسوف، تحت 100 كجم، وعمر معروف،(فوق 100 كجم)، واللاعبة اليزا ليتيف تحت 78 كجم.

وأضاف أن اللجنة الفنية للمنتخب الأول حرصت على مشاركة نفس القائمة التي ستخوض بطولة (أولان باتور جراند سلام 2026)، اعتبارا من 19 يونيو للاستعداد بأفضل صورة، وحصد المزيد من النقاط المؤهلة لدورة لوس انجلوس 2028.