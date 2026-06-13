انطلاق معرض "تدابير الجسد" في الشارقة

الشارقة في 13 يونيو/ وام/ انطلقت اليوم، فعاليات معرض "تدابير الجسد"، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون، في الرواق 6 بساحة المريجة،.

ويقدّم المعرض، الذي تتولى تقييمه رجاء خالد القيّمة المساعدة في المؤسسة، حواراً بصرياً بين مجموعة من المنحوتات واللوحات والأعمال الفوتوغرافية الحديثة التي تستكشف حضور الجسد الإنساني في الحياة اليومية وما يرتبط به من مفاهيم الهشاشة والرغبة والذاكرة والأثر.

وتتقاطع أعمال الفنانتين، ليلى ماجد وإنعام ظفر - رغم اختلاف مقارباتهما الفنية، عند اهتمام مشترك بالمجاز واستحضار الجسد بوصفه عنصراً حاضراً في تفاصيل الحياة اليومية، في وقت تسهم فيه التقنيات المعاصرة في إعادة تشكيل مفاهيم الشباب والحقيقة والجمال.

ويبرز المعرض لغة بصرية مشتركة تعتمد على توظيف الأسطح والمواد والظلال، بما يعكس حضور الجسد وآثاره في الفضاءات المحيطة به، ويستحضر أجواء الحياة المنزلية والعلاقات الإنسانية من خلال الضوء واللون والمواد المختلفة، في مقاربة فنية تجمع بين السكون والحركة وبين الحضور والغياب.

وتنشغل ليلى ماجد في أعمالها النحتية والفوتوغرافية بالطاقة السينمائية للجسد وإمكاناته التعبيرية، مع تركيز على فكرة الكشف التدريجي، فيما يتناول إنعام ظفر مفاهيم الموت والتحلل والطقوس المرتبطة بالجسد عبر أعمال تجريدية تستلهم الأشياء اليومية وتحمل دلالات إنسانية وعاطفية متعددة.

ويستمر المعرض حتى 20 سبتمبر المقبل، مقدماً للزوار تجربة فنية تستكشف علاقة الجسد بالذاكرة والمكان والوجود من خلال رؤى بصرية معاصرة متنوعة.