خالد بن محمد بن زايد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة فاطمة هلال راشد المزروعي

أبوظبي في 13 يونيو/وام/ قدَّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء في وفاة فاطمة هلال راشد المزروعي، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء بـ"مجلس إبراهيم بالقطري المزروعي" في أبوظبي.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويُسكنها فسيح جناته، ويُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ورافق سموّه، خلال تأدية واجب العزاء، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

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